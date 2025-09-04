Με αφορμή τα όσα αποκαλύπτονται για τη δράση της μαφίας της Κρήτης προκύπτει μεταξύ άλλων, και ένα μεγάλο ερωτηματικό για τον αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ και τις διασυνδέσεις του.

Ποιος είναι αυτός ο ιεράρχης για τον οποίο ενδιαφέρονται τόσο τα μέλη της περιβόητης μαφίας της μεγαλονήσου όσο και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Όπως δημοσίευσε το pontiki.gr, οι αποκαλύψεις για τον Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ και τη σχέση του με τη μαφία της Κρήτης έχουν προκαλέσει σοκ τόσο στην Εκκλησία όσο και στην κοινωνία των Χανίων.

Είναι ενδεικτικές οι αποκαλύψεις μέσα από τη δικογραφία για την προσπάθεια παρέμβασης των κατηγορούμενων ως εγκεφάλων της υπόθεσης στα εσωτερικά της Εκκλησίας της Κρήτης.

Έφτασαν να ζητήσουν ρουσφέτι από τον πρώην υπουργό Άμυνας Πάνο Καμμένο για να εκλεγεί ο ευνοούμενός τους μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Στον διάλογο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας ο άλλοτε αρχηγός των ΑΝΕΛ του λέει ότι βρίσκεται στην Αμερική και ρωτάει αν πράγματι η εκλογή εξαρτάται από τον «αμερικανικό παράγοντα».

Ο κατηγορούμενος ξενοδόχος τον διαβεβαιώνει ότι ο εκλεκτός του, εκτός από επιλογή του Πατριαρχείου είναι και ευνοούμενος των ΗΠΑ – ακόμη και του ίδιου του προέδρου Τραμπ! Και του εξηγεί ότι η περιοχή του Αποκόρωνα γειτνιάζει με τη Σούδα όπου και βρίσκεται η μεγάλη αμερικανική Βάση. Και ότι οι… σύμμαχοι έχουν τον πρώτο λόγο.

Τότε, ο κ. Καμμένος του λέει ότι βρίσκεται «με την Κίμπερλι», αναφερόμενος στην νέα πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα, και την υπόθεση «την καθαρίζει».

Παράλληλα, την ίδια στιγμή που οι αρχιμαφιόζοι, σύμφωνα με την αστυνομία, ενδιαφέρονταν τόσο πολύ για τα τεκταινόμενα στο εσωτερικό της κρητικής εκκλησίας, από το γραφείο του στην Κωνταντινούπολη ο ίδιος ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, απειλούσε ακόμα και με καθαιρέσεις για να επιβάλει τον εκλεκτό του στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Βαρθολομαίος τηλεφωνούσε καθημερινά στο υπουργείο Παιδείας, στο Μαρούσι, μέχρι να καταφέρει να επιβάλει ειδική «διάταξη» από το υπουργείο Παιδείας, για να μπλοκάρει την τοποθέτηση του έτερου διεκδικητή της θέσης Αμφιλοχίου (γνωστού και αγαπητού στην περιοχή) ο οποίος είχε δηλώσει ότι θα συνέχιζε την προσπάθεια για τη διεκδίκηση της μιας καταπατημένης εκκλησιαστικής περιουσίας στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Μελχισεδέκ είχε αναπτύξει στενή σχέση με τα δύο αδέλφια ξενοδόχους, οι οποίοι θεωρούνται οι εγκέφαλοι της οργάνωσης.

Τα πρόσωπα αυτά μεταξύ άλλων φέρονται να είχαν καταπατήσει 175 στρέμματα γης που ανήκαν στη Μονή της Αγίας Τριάδας στα Χανιά και τα διέθεσαν προς πώληση σε Ισραηλινούς επενδυτές, έναντι 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.

Την ίδια ώρα, οι φιλοδοξίες του να εκλεγεί μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου, σε μια διαδικασία προγραμματισμένη για το φθινόπωρο του 2025, φέρεται να λειτούργησαν ως καταλύτης.

Η στήριξη της οργάνωσης δεν περιορίστηκε μόνο σε οικονομικά ή κοινωνικά επίπεδα, αλλά έφτασε να εμπλέκει πολιτικούς παράγοντες και διεθνείς σχέσεις.

Ο Βαρθολομαίος γνώριζε για αυτή την σχέση;

Την επικροτούσε;

Θεωρούσε ότι η καταπατημένη έκταση έπρεπε ή όχι να επιστραφεί;

Είχε και τι συμφέροντα από αυτη την ιστορία;

Και εν πάσει περιπτώσει τι είναι αυτό που θαύμαζε στον Μελχισεδεκ;

Τα λείψανα

Το στοιχείο που προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση είναι το αντάλλαγμα που ζητήθηκε από τον Μελχισεδέκ.

Δεν επρόκειτο για χρήματα, αλλά για… ιερά λείψανα.

Συγκεκριμένα, οι μεσολαβητές απαίτησαν από τον Αρχιμανδρίτη να παραδώσει τμήμα λειψάνου του Αγίου Λαζάρου.

Ο ίδιος φέρεται να ανταποκρίθηκε θετικά, διαβεβαιώνοντας ότι κατέχει τέτοιο κειμήλιο, ενώ σε συνομιλία του ανέφερε ότι διαθέτει και – ελάχιστη – ποσότητα Τιμίου Ξύλου, την οποία είχε προμηθευτεί μέσω του Πατριαρχείου….

Το σπάνιο όνομα

Το όνομα Μελχισεδέκ είναι βιβλικό και προέρχεται από την Παλαιά Διαθήκη και μεταφράζεται ως ο «Βασιλιάς της Δικαιοσύνης».

Ο Μελχισεδέκ εμφανίζεται στη Γένεση (κεφ. 14:18-20) ως μυστηριώδης βασιλιάς της Σαλήμ (που ταυτίζεται με την Ιερουσαλήμ) και «ιερέας του Θεού του Υψίστου».

Υποδέχεται τον Αβραάμ μετά τη μάχη, του προσφέρει ψωμί και κρασί και τον ευλογεί. Ο Αβραάμ, σε ένδειξη σεβασμού, του δίνει «δεκάτη» από τα λάφυρα. Ακόμα και ο πρώτος Μελχισεδέκ ήταν στη λογική δούναι και λαβείν!

Τι απαντά ο αρχιμανδρίτης

Σε διάψευση όσων αναφέρονται περί εμπλοκής του ονόματός του στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης και τους διαλόγους που είδαν το φως της δημοσιότητας ανάμεσα στον φερόμενο ως αρχηγό της οργάνωσης και τον Πάνο Καμμένο προχώρησε ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ.

Σε μακροσκελή του ανακοίνωση αναφέρει για τον φερόμενο ως εγκέφαλο της μαφίας της Κρήτης: «Δε γνωρίζω, ούτε θα μπορούσα να γνωρίζω, αν είχε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα. Δεν πιστεύω ούτε πίστεψα ποτέ ότι έχει τη δυνατότητα να με προωθήσει με αθέμιτα μέσα και ούτε έλαβα από μέρους του καμία πολιτική ή άλλη μεσολάβηση για την εκλογή μου».

«Επειδή αξιώθηκα να φέρω τον τίτλο του Αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Θρόνου, σκοτεινοί κύκλοι οι οποίοι ανέκαθεν αντιμάχονται τον Πατριάρχη μας, βρήκαν την ευκαιρία για άλλη μια φορά να προκαλέσουν προβλήματα στην ενότητα της Εκκλησίας μεταχειριζόμενοι άθλιες και απαίσιες μεθόδους» σημειώνει επίσης ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αρχιμανδρίτη

«Με αφορμή όσα προσφάτως βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω κι εγώ την ταπεινή μου άποψη προκειμένου να βοηθήσω να επικρατήσει η αλήθεια και να μη κλονιστεί η πίστη του ποιμνίου όχι προς το πρόσωπό μου, αλλά προς το θεσμό της Εκκλησίας μας και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας που διεξήχθη στην περιοχή μας και όχι μόνο, εξαρθρώθηκε μία πολυμελής εγκληματική οργάνωση εντός της οποίας, σύμφωνα με όσα έχουν αποκαλυφθεί, υπήρχαν ένστολοι, ιερείς, επιχειρηματίες και πολιτικά πρόσωπα της τοπικής μας κοινωνίας. Πρόσωπα δηλαδή από κάθε ομάδα που υπάρχει στη μικρή μας κοινωνία.

Είδα τις τελευταίες ημέρες λοιπόν να διακινούνται αποσπασματικά και χωρίς συνοχή διάλογοι που αφορούν κατά κύριο λόγο τρίτα πρόσωπα και επιχειρούν με Αίολο τρόπο να με εμπλέξουν κι εμένα. Ανάμεσα δηλαδή σε όλα αυτά τα άτομα που συνελήφθησαν, υπήρχε και ένα με το οποίο εγώ είχα κάποια επικοινωνία, όπως έχω και με τόσους χιλιάδες κόσμου με τους οποίους καθημερινά συνομιλώ τηλεφωνικά, διαδικτυακά και ενώπιος ενωπίω.

Το πρόσωπο αυτό λοιπόν, όπως και κάθε άλλο με το οποίο έρχομαι σε επαφή, έχει ένα παρελθόν, ένα παρόν και κάποιο μέλλον το οποίο εγώ δε μπορώ να γνωρίζω, όπως και κανείς μας. Το πρόσωπο αυτό ήταν δυστυχώς μπλεγμένο στην αστυνομική έρευνα και με αυτό τον τρόπο η επικοινωνία μας κατέστη γνωστή σε τρίτους, με λάθος τρόπο και δίνοντας την ευκαιρία να παρερμηνευθεί ποικιλοτρόπως.

Θέλω να πω για τα παραπάνω τα εξής:

Ουδέποτε παρέδωσα σε οποιονδήποτε ιερά λείψανα ως “αντάλλαγμα”. Ο σεβασμός μου στα ιερά λείψανα είναι απόλυτος και ούτε θα μπορούσα να τα διακινήσω εκτός της προβλεπόμενης εκκλησιαστικής τάξης, πόσο μάλλον με σκοπό ανταλλάγματα ή ωφελήματα. Η επαφή μου με τον συγκεκριμένο άνθρωπο περιορίζεται στο πλαίσιο τις λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας μας. Είναι μέλος του ποιμνίου, το οποίο πάντοτε αντιμετωπίζω χωρίς διάκριση. Δε γνωρίζω, ούτε θα μπορούσα να γνωρίζω, αν είχε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα. Δεν πιστεύω ούτε πίστεψα ποτέ ότι έχει τη δυνατότητα να με προωθήσει με αθέμιτα μέσα και ούτε έλαβα από μέρους του καμία πολιτική ή άλλη μεσολάβηση για την εκλογή μου. Δεν γνωρίζω ούτε γνώριζα ποιες είναι οι προθέσεις του ούτε και υπήρχε ποτέ περίπτωση να υποκύψω σε πιέσεις που να είναι αντίθετες με το σχήμα μου και τη θέση μου μέσα στην Εκκλησία μας. Ο σεβασμός μου προς την Α.Θ.Π τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη είναι απόλυτος και σε καμία περίπτωση δε θέλω να θιχτεί το πρόσωπό του και ο θεσμός που εκπροσωπεί μέσω εμού. Επειδή αξιώθηκα να φέρω τον τίτλο του Αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Θρόνου, σκοτεινοί κύκλοι οι οποίοι ανέκαθεν αντιμάχονται τον Πατριάρχη μας, βρήκαν την ευκαιρία για άλλη μια φορά να προκαλέσουν προβλήματα στην ενότητα της Εκκλησίας μεταχειριζόμενοι άθλιες και απαίσιες μεθόδους. Θέλω να επισημάνω ότι στις χιλιάδες σελίδες σε αυτή την ογκώδη κατά τα φαινόμενα δικογραφία, το δικό μου όνομα (το οποίο ειρήσθω χρησιμοποιείται από τρίτους) βγήκε στη δημοσιότητα και μάλιστα με τέτοιο τρόπο που καταδεικνύει ότι με εκθέτουν με ελαφρά την καρδία η με απώτερο σχέδιο. Γίνεται προσπάθεια σπίλωσης του ονόματός, με ποιους σκοπούς αυτής της προσέγγισης άραγε;

Ολοκληρώνοντας πρέπει να πω ότι ο Χριστός μας, ακόμη κι επί του Τιμίου Σταυρού που τον τοποθέτησαν οι πολέμιοί του, ζήτησε από τον Πατέρα του να τους συγχωρέσει. Ως κληρικός δε θα μπορούσα να παρεκκλίνω από το παράδειγμά του, οπότε ακόμη κι αν αδικούμαι παράφορα, ακόμα κι αν αισθάνομαι ότι με σπιλώνουν αβάσιμα, ζητώ από τον Πάτερα όλων μας μονάχα να τους συγχωρέσει και να μου δώσει δύναμη να αντιμετωπίσω αυτή την κατάσταση με τον τρόπο που η θρησκεία μας επιτάσσει. Παρακαλώ το ποίμνιο να μη σκανδαλίζεται και να προσεύχεται προς τον Πανάγαθο Θεό να φωτίσει το λογισμό μας, ώστε να δούμε στο τέλος την Αλήθεια, την Αλήθεια που όλοι γνωρίζουμε, αλλά ορισμένοι έχουν επιλέξει να αποκρύπτουν για τους δικούς τους λόγους».