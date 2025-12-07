Από τον Πειραιά έγινε η αρχή για την αποξήλωση των καλωδίων των τρόλεϊ, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδίου εκσυγχρονισμού του δικτύου των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Το έργο έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης 18 μηνών και περιλαμβάνει την αφαίρεση συνολικά 143 χιλιομέτρων καλωδίων, που αντιστοιχούν σε περίπου 70% του δικτύου τρόλεϊ. Παράλληλα, τα δρομολόγια που καταργούνται θα αντικαθίστανται από ηλεκτρικά λεωφορεία.

Η έναρξη των εργασιών συνοδεύτηκε από καθυστερήσεις, καθώς εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν στο σημείο εκφράζοντας την αντίθεσή τους. Όπως υποστήριζαν, δεν υπήρχε λόγος να προχωρήσει η αποξήλωση, ενώ αμφισβητούσαν και το κατά πόσο το συνολικό κόστος θα είναι πράγματι μικρότερο με τη μετάβαση στα ηλεκτρικά λεωφορεία.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «ιδιαίτερα σημαντική», σημειώνοντας πως «δεν μπορεί να επισκιαστεί από καμία διαφωνία», τονίζοντας παράλληλα ότι «οι διαφορετικές απόψεις είναι αναπόσπαστο κομμάτι του δημοκρατικού διαλόγου». Όπως ανέφερε, από τον Πειραιά ξεκινά η απομάκρυνση των καλωδίων των τρόλεϊ, γεγονός που σηματοδοτεί την κατάργηση πάνω από του 70% του υφιστάμενου δικτύου.

Ο ίδιος σημείωσε ότι πρόκειται για ένα εκτεταμένο δίκτυο που επί περισσότερα από 70 χρόνια εξυπηρέτησε τους κατοίκους της Αθήνας και του Πειραιά, φτάνοντας πλέον στο τέλος του κύκλου του. «Η εξέλιξη της τεχνολογίας και οι σύγχρονες ανάγκες μάς επιτρέπουν να περάσουμε σε μια νέα εποχή μετακινήσεων. Η ίδια ενέργεια που κινούσε τα τρόλεϊ μπορεί πλέον να αξιοποιηθεί από ηλεκτρικά λεωφορεία», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η μετάβαση γίνεται «με σεβασμό τόσο στα οχήματα όσο και στους εργαζόμενους που τα υπηρέτησαν».

Παράλληλα, επισήμανε ότι από τεχνικής, αισθητικής αλλά και οικονομικής πλευράς, ο ουρανός του Πειραιά και της Αθήνας «θα αναπνεύσει», με την απελευθέρωση από το πυκνό δίκτυο εναέριων καλωδίων.

Η διαδικασία ξεκινά από τον Πειραιά, ενώ από αύριο οι γραμμές 17 και 20 αντικαθίστανται ήδη από ηλεκτρικά λεωφορεία. Σταδιακά, η ίδια αλλαγή θα επεκταθεί στο σύνολο του Πειραιά και της Αθήνας, στο πλαίσιο της συνολικής αναδιάρθρωσης του συστήματος μεταφορών.

Τα πρώτα τρόλεϊ στους δρόμους της Αθήνας

Ήταν Κυριακή 27 Δεκεμβρίου του 1953, όταν μπήκαν επίσημα σε κυκλοφορία τα πρώτα τρόλεϊ της Αθήνας στη γραμμή 3 Πατήσια-Αμπελόκηποι, που έκαναν τη διαδρομή από πλατεία Κολιάτσου μέχρι την πλατεία Θων-τέρμα Αμπελοκήπων μέσω της Πανεπιστημίου και πάλι πίσω. Η γραμμή λειτουργούσε 16 ώρες το εικοσιτετράωρο, την εξυπηρετούσαν 38 τρόλεϊ και μεταξύ αφετηρίας και τέρματος υπήρχαν 16 στάσεις.

Με τα τρόλεϊ υποτίθεται ότι έγινε το πρώτο μεγάλο βήμα για τη λύση του συγκοινωνιακού προβλήματος της πρωτεύουσας «ώστε ο επιβάτης να μην ταλαιπωρείται και ο πεζός να μην κινδυνεύει».

Ένα μήνα αργότερα, στα τέλη Ιανουαρίου του 1954, διαπιστώθηκε ότι τα 38 τρόλεϊ (καθώς και τα 50 λεωφορεία του 1ου ΚΤΕΛ) δεν επαρκούσαν για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των 100.000 Αθηναίων, που χρησιμοποιούσαν καθημερινά αυτή τη γραμμή Πατήσια-Αμπελόκηποι. Όσοι ήταν αναγκασμένοι να παίρνουν συγκοινωνία τις ώρες της αιχμής (από τις οχτώ παρά τέταρτο μέχρι τις οχτώμιση το πρωί, από τη μιάμιση μέχρι τις δυόμιση το μεσημέρι και από τις εφτά μέχρι τις οχτώ το βράδυ) ζούσαν το μαρτύριο της ουράς και της σαρδελοποίησης.

Τις ώρες της αιχμής, τα τρόλεϊ γέμιζαν από την αφετηρία και πολλές φορές περνούσαν μπροστά από τις στάσεις χωρίς να σταματήσουν. Όταν δεν ήταν ασφυκτικά γεμάτα και σταματούσαν, το πλήθος που περίμενε στη στάση έδινε μάχη με σπρωξιές και αγκωνιές, με διαπληκτισμούς και βρισιές, για να εξασφαλίσει μια θέση όρθιου μέσα σ’ ένα όχημα, όπου οι επιβάτες ήταν στριμωγμένοι σαν σαρδέλες.