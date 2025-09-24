Εκτροπή και ανατροπή Ι.Χ επιβατικού αυτοκινήτου με πινακίδες Τουρκίας, σημειώθηκε το μεσημέρι σήμερα (24/9) στο 646,5 χλμ. της Εγνατίας οδού Ηγουμενίτσας – Κήπων στο ύψος περίπου των διοδίων Αρδανίου.

Στην περιοχή βρίσκονται αυτοκίνητα και άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η Αστυνομία, το ΕΚΑΒ και εκπρόσωποι της Εγνατίας Οδού.

Το αυτοκίνητο κατέληξε στον παράδρομο της Εγνατίας οδού ενώ ο 40χρονος οδηγός κατάφερε να βγει αμέσως από το αυτοκίνητο. Στο σημείο επίσης εντοπίσθηκε χωρίς τις αισθήσεις της η 58χρονη μητέρα του που ήταν η συνοδηγός στο συγκεκριμένο όχημα.

Όπως διαπιστώθηκε η 58χρονη που δε φορούσε ζώνη ασφαλείας ήταν νεκρή, ενώ ο γιος της, ο οποίος αντίθετα φορούσε, υπέστη ελαφρά τραύματα και δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο ΠΓΝ Αλεξανδρουπολης.

Να σημειωθεί ότι το αυτοκίνητο είχε προορισμό την Τουρκία και ότι η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλα τα ρεύματα διεξάγεται κανονικά.