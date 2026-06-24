Ως απαράδεκτη απορρίφθηκε από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου με ψήφους 72 υπέρ και 10 κατά η προσφυγή που είχε καταθέσει η Λάουρα Κοβέσι επιμένοντας να δοθεί πενταετή θητεία ανανέωσης σε τρεις Εισαγγελείς που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Για την ανανέωση των τριών το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου είχε αποφασίσει διετή ανανέωση για τους τρεις Εισαγγελείς Πόπη Παπανδρέου, Χαρίκλεια Θάνου και Διονύση Μουζάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες η προσφυγή απορρίφθηκε με το σκεπτικό ότι η ελληνική νομοθεσία για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης δικαστικών λειτουργών προβλέπει ότι μόνοι οι ίδιοι μπορεί να προσφύγουν στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και με την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει τουλάχιστον δύο ψήφους (μειοψηφία) στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, ενώ στην προκειμένη περίπτωση η απόφαση ήταν ομόφωνη.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η προσφυγή Κοβέσι κρίθηκε ότι δεν ήταν παρεδεκτή, δηλαδή δεν είχε το δικαίωμα να προσφύγει για λογαριασμό των τριών Εισαγγελέων.

Τι υποστήριξε ο συνταγματολόγος Σπύρος Βλαχόπουλος υπέρ της προσφυγής

Στην Ολομέλεια που δεν παρέστη η Λάουρα Κοβέσι τις απόψεις της ανέπτυξε ο έμπειρος συνταγματολόγος Σπ.Βλαχόπουλος εστιάζοντας στην υπεροχή του ενωσιακού δικαίου, στο γεγονός ότι η ανανέωση για πέντε χρόνια είχε αποφασιστεί για όλους τους ευρωπαίους Εισαγγελείς από το κολλέγιο στο Λουξεμβούργο και ότι δεν μπορεί η κάθε χώρα να ανανεώνει κατά το δοκούν, κάτι που θα έθετε σε κίνδυνο την ενότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Επίσης ο κ. Βλαχόπουλος επέμεινε ότι προκειμένου να ξεκαθαριστεί οριστικά το θέμα ποιός έχει την αρμοδιότητα να ανανεώνει, καθώς ο θεσμός της Ευρωπαίκής Εισαγγελίας είναι νεότευκτός η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου θα όφειλε να αποστείλει προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, άποψη που υποστηρίχθηκε από την μειοψηφία της Ολομελείας τόσο ως προς το αν είχε δικαίωμα η Λάουρα Κοβέσι να προσφύγει όσο και για το ποιός έχει την αρμοδιότητα της ανανέωσης της θητείας των ευρωεισαγγελέων.

Επιλογές και Ευρωδικαστήριο

Παράλληλα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο θα αποφασίσει για τους τρείς εισαγγελικούς που θα οριστούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας καθώς λόγω του φόρτου εργασίας η Λάουρα Κοβέσι έχει ζητήσει τρεις ακόμα και δόθηκαν. Οι υποψήφιοι είναι περί τους 20 με επικρατέστερους τον Δημήτρη Ζημιανίτη που είχε διατελέσει και στην Ευρωπαϊκη Εισαγγελία στο Λουξεμβούργο όπως και η Ολυμπία Κλειτσάκη καθώς και άλλοι. Η απόφαση για την επιλογή των τριών θα γίνει σήμερα, όπως και η απόφαση της Ολομελείας του Αρείου Πάγου για την προσφυγή Κοβέσι, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο ότι θα απορριφθεί ενώ παραμένει – και αυτό είναι σημαντικό- ανοικτό αν θα υπάρξει στη συνέχεια προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Το χρονικό της διαμάχης

Τον Νοέμβριο του 2025 το Κολλέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (συγκροτούμενο από τη Γενική Εισαγγελέα και 24 Ευρωεισαγγελείς από τις συμμετέχουσες χώρες) ανανέωσε ομόφωνα, μετά από πρόταση της κυρίας Κοβέσι, τη θητεία των τριών Ελλήνων για μια 5ετία. Η απόφαση αυτή προκάλεσε τη δυσαρέσκεια των ανώτατων Ελλήνων δικαστικών.

Ενόψει της λήξης της θητείας των τριών Εισαγγελέων στο τέλος Ιουνίου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, τήρησε την τυπική διαδικασία και απέστειλε τα σχετικά ερωτήματα στον Άρειο Πάγο.

Στις 11 Μαΐου 2026 το 11μελές ΑΔΣ, με τη συμμετοχή της Προέδρου του Αρείου Πάγου, Αναστασίας Παπαδοπούλου, και του Εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα (και με εισηγητή τον αντιπρόεδρο Παναγιώτη Λυμπερόπουλο), αποφάσισε ομόφωνα τη διετή παράταση αντί της πενταετούς ανανέωσης.