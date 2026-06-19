Σε τροχιά αλλαγής βρίσκεται η ηγεσία του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας, καθώς ολοκληρώθηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής η προβλεπόμενη διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Προέδρου του Αρείου Πάγου. Η θέση αναμένεται να κενωθεί επίσημα στις 30 Ιουνίου, με τη σχετική γνωμοδότηση να βασίζεται στο άρθρο 14 του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 59 του νόμου 4938/22.

Η διαδικασία εξελίχθηκε σε δύο γύρους ακροάσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και είχαν κληθεί συνολικά 27 ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί (9 Αντιπρόεδροι και 18 Αρεοπαγίτες), υπήρξαν αρκετές απουσίες, οι οποίες αποδόθηκαν σε προσωπικά κωλύματα ή άλλους λόγους.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και τα επόμενα βήματα

Μετά το πέρας των ακροάσεων, η κάλπη της Διάσκεψης των Πρόεδρων ανέδειξε την πρώτη τριάδα των προτιμήσεων. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής:

Παναγιώτης Λυμπερόπουλος (Αντιπρόεδρος): 15 ψήφοι

Σωκράτης Πλαστήρας (Αντιπρόεδρος): 10 ψήφοι

Παναγιώτης Βενιζελέας (Αρεοπαγίτης): 9 ψήφοι

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας πρόκειται να διαβιβαστούν άμεσα στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Εκείνος, με τη σειρά του, θα καταθέσει τη σχετική εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο έχει και την τελική αρμοδιότητα για την επιλογή του νέου Προέδρου.

Ακολουθεί η διαδικασία για τον νέο Εισαγγελέα

Η δραστηριότητα στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής θα συνεχιστεί με αμείωτο ρυθμό την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή. Σειρά έχουν οι ακροάσεις των υποψηφίων για τη θέση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καθώς ο σημερινός κάτοχος του αξιώματος, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, αποχωρεί από το σώμα λόγω συνταξιοδότησης.