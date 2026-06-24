Με ομόφωνη απόφασή του, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου προχώρησε στην επιλογή των νέων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων, οι οποίοι θα στελεχώσουν και θα ενισχύσουν το ελληνικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η στελέχωση του κλιμακίου έγινε με βάση τον βαθμό των δικαστικών λειτουργών ως εξής:

Από τον βαθμό του Εισαγγελέα Εφετών ο Δημήτρης Ζημιανίτης (ο οποίος εκτελεί και χρέη εκπροσώπου Τύπου της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών), με αναπληρωματική τη συνάδελφο του Ολυμπία Κλειτσάκη.

Από τον βαθμό του Εισαγγελέα Πρωτοδικών διορίστηκαν οι εισαγγελείς Δημήτρης Νομικός και Δημήτρης Αποστολάς, με αναπληρωματικούς τους συναδέλφους τους Δομένικο – Θεολόγο Δελήβεη και τη Μαρία Ρηγοπούλου.

Η διαδικασία επιλογής από τον Άρειο Πάγο ενεργοποιήθηκε μετά από σχετικό ερώτημα που κατέθεσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλώριδης. Ο υπουργός ανταποκρίθηκε στο αίτημα που είχε διατυπώσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, κατά την πρώτη της επίσκεψη στην Αθήνα τον περασμένο Οκτώβριο.

Η κα Κοβέσι είχε ζητήσει την αριθμητική ενίσχυση του ελληνικού κλιμακίου, καθώς αυτό βρίσκεται στη διαδικασία διερεύνησης ιδιαίτερα σοβαρών υποθέσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση και την πιθανή κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων.