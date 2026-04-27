Δεν ανασύρεται τελικά από το αρχείο η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, καθώς δεν προκύπτει λόγος επανεξέτασής της, σύμφωνα με το πόρισμα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Ειδικότερα, με πράξη του, που φέρει ημερομηνία 27 Απριλίου 2026, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας έκρινε ότι η υπόθεση δεν πρέπει να ανασυρθεί από το αρχείο, απορρίπτοντας ουσιαστικά το ενδεχόμενο νέας διερεύνησης. Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση είχε τεθεί στο αρχείο, βάσει πορίσματος του πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση.

Η σχετική δικογραφία είχε διαβιβαστεί στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, με απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, προκειμένου να εξεταστεί αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 6 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Ωστόσο, κατά την κρίση του κ. Τζαβέλλα, τα στοιχεία που επικαλέστηκε το δικαστήριο δεν συνιστούν νέα δεδομένα ικανά να δικαιολογήσουν την ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο. Ως εκ τούτου, δεν ενεργοποιούνται οι σχετικές διατάξεις που θα επέτρεπαν την επανεξέταση της υπόθεσης.

Η ανακοίνωση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου αναφέρονται τα εξής:

«Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με την από 27-04-2026 Πράξη του, η οποία εκδόθηκε επί της υπόθεσης των υποκλοπών που του υποβλήθηκε από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, για τυχόν δικές του ενέργειες κατά το άρθρο 43 παρ. 6 του ΚΠΔ, έκρινε, ότι δεν συντρέχει περίπτωση ανάσυρσης από το Αρχείο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και επανεξέτασης της σχετικής υπόθεσης.

Αναλυτικότερα τα στοιχεία των οποίων έγινε επίκληση από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, κατά την κρίση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δεν συνιστούν νέα στοιχεία κατά το άρθρο 43 παρ. 6 ΚΠΔ, ικανά να δικαιολογήσουν την ανάσυρση της δικογραφίας από το Αρχείο. Συνεπώς τα συμπεράσματα των πορισμάτων του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση δεν ανατρέπονται.-».

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι τα συμπεράσματα του πορίσματος Ζήση παραμένουν σε ισχύ, χωρίς να ανατρέπονται από νεότερα στοιχεία, κλείνοντας, τουλάχιστον προς το παρόν, το κεφάλαιο της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης των υποκλοπών.