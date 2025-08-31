Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ του Σαββάτου στη Νέα Κίο Αργολίδας.

Κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες ένα όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, στο ύψος της γέφυρας της Πάνιτσας, έσπασε τις προστατευτικές μπάρες και έπεσε στον ξεροπόταμο.

Αποτέλεσμα ο οδηγός του οχήματος να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για ιατρικές φροντίδες.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα και άνδρες της Πυροσβεστικής από Άργος και Ναύπλιο.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του τροχαίου διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Άργους Μυκηνών.

Πηγή: argolikeseidhseis.gr