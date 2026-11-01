Τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 1 Νοεμβρίου, γύρω στη 1 π.μ., ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα εκτυλίχθηκε στον παραλιακό δρόμο που συνδέει το Ναύπλιο με τη Νέα Κίο στην Αργολίδα. Το επιβατικό όχημα γλίστρησε στο βρεγμένο και ολισθηρό οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να παρεκκλίνει ανεξέλεγκτα από την πορεία του.

Αφού γκρέμισε μια οδική πινακίδα, προσέκρουσε με δύναμη σε ξύλινη κολώνα φωτισμού —την οποία και έκοψε στα δύο— και κατέληξε ακινητοποιημένο μέσα σε θάμνους, στην πλευρά της ακτής.

Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για να προχωρήσουν σε επιχείρηση απεγκλωβισμού. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, η οποία διέλυσε ολοσχερώς το μπροστινό τμήμα του αυτοκινήτου, ο οδηγός στάθηκε εξαιρετικά τυχερός, καθώς ανασύρθηκε χωρίς να έχει υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς.

Διακοπή κυκλοφορίας

Η πτώση της ξύλινης κολώνας προκάλεσε άμεση διακοπή ηλεκτροδότησης στην ευρύτερη περιοχή. Ταυτόχρονα, τα πεσμένα καλώδια που κατέληξαν κατά μήκος του δρόμου εγκυμονούσαν σοβαρούς κινδύνους, αναγκάζοντας τις αστυνομικές αρχές να κλείσουν την κυκλοφορία στην παραλιακή οδό για αρκετές ώρες μέχρι την πλήρη απομάκρυνση των εμποδίων και την αποκατάσταση της ασφάλειας.

Πηγή: argolikeseidhseis