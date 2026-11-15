Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 15 Νοεμβρίου στο λιμάνι της Νέας Κίου στην Αργολίδα, όταν επιβατικό αυτοκίνητο παρέσυρε μια γυναίκα που επέβαινε σε ποδήλατο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της και την εσπευσμένη διακομιδή της στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον χώρο στάθμευσης του λιμανιού. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή και σύμφωνα με την ιστοσελίδα argolikeseidhseis.gr, η γυναίκα εκτινάχθηκε στον αέρα και κατέληξε πάνω στην οροφή του εμπλεκόμενου αυτοκινήτου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στην τραυματία και στη συνέχεια τη μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου για περαιτέρω ιατρική φροντίδα, με τη διακομιδή να πραγματοποιείται υπό τη συνοδεία αστυνομικών της ομάδας ΟΠΚΕ για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας.

Βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο: