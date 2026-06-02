Αναστάτωση και έντονη ανησυχία προκλήθηκε στα Φίχτια του Δήμου Άργους-Μυκηνών νωρίς το πρωί της Τρίτης 2 Ιουνίου 2026. Άγνωστοι δράστες, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, προχώρησαν στην ανατίναξη μηχανήματος αυτόματης ανάληψης (ΑΤΜ), σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να αφαιρέσουν το χρηματικό περιεχόμενο.

Το Χρονικό της Ισχυρής Έκρηξης

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρικό και πολυσύχναστο σημείο του χωριού περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα, όπως δημοσίευσε το argolikeseidisheis.gr. Οι δράστες, εκμεταλλευόμενοι το σκοτάδι και την ερημιά της ώρας, προσέγγισαν το ΑΤΜ και διοχέτευσαν εύφλεκτο αέριο (πιθανότατα με τη μέθοδο PLOD) ή χρησιμοποίησαν εκρηκτική ύλη, προκαλώντας μια ισχυρότατη έκρηξη.

Ο θόρυβος ήταν εκκωφαντικός, ξυπνώντας έντρομους τους κατοίκους της γύρω περιοχής, οι οποίοι πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους νομίζοντας ότι πρόκειται για σεισμό ή κάποιου άλλου είδους καταστροφή.

Σοβαρές Υλικές Ζημιές αλλά… Άδεια Χέρια για τους Δράστες

Από την έκρηξη το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή, ενώ σοβαρές φθορές προκλήθηκαν τόσο στον περιβάλλοντα χώρο όσο και στην πρόσοψη του κτιρίου όπου ήταν τοποθετημένο, με σπασμένα τζάμια και κομμάτια τσιμέντου να εκσφενδονίζονται σε απόσταση αρκετών μέτρων.

Το αποτέλεσμα: Παρά το ρίσκο και την ένταση της έκρηξης, ο θωρακισμένος μηχανισμός ασφαλείας του ΑΤΜ άντεξε. Οι δράστες δεν κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στις κασετίνες με τα χρήματα και, υπό τον φόβο της άμεσης κινητοποίησης των αρχών, εγκατέλειψαν άρον άρον την προσπάθειά τους, φεύγοντας με άδεια χέρια.

Σε Εξέλιξη οι Έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Αμέσως μετά την έκρηξη, οι κάτοικοι ειδοποίησαν την Αστυνομία. Ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά, αποκλείοντας την περιοχή για τη διενέργεια των απαραίτητων ερευνών από το ανακριτικό τμήμα και το κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Στο Μικροσκόπιο οι Κάμερες Ασφαλείας

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη συλλέξει και εξετάζουν εξονυχιστικά:

Υλικό από κάμερες ασφαλείας του συγκεκριμένου σημείου, αλλά και παρακείμενων καταστημάτων και σπιτιών, για να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο διαφυγής των δραστών.

Υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού στα εργαστήρια της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας, προκειμένου να ταυτοποιηθεί το DNA ή τυχόν αποτυπώματα.

Αναζητείται η Διασύνδεση με Άλλες Σπείρες

Παράλληλα, οι αξιωματικοί της Ασφάλειας ερευνούν αν ο τρόπος δράσης («modus operandi») των κακοποιών ταυτίζεται με εκείνον συγκεκριμένων συμμοριών που έχουν χτυπήσει με τον ίδιο τρόπο ΑΤΜ σε επαρχιακές πόλεις της Πελοποννήσου και της υπόλοιπης Ελλάδας κατά το παρελθόν. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.