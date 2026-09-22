Ένα αυτοκίνητο με επιβαίνοντες δύο ηλικιωμένους εγκλωβίστηκε στα ορμητικά νερά χειμάρρου, στην περιοχή Νέου Ροεινού στην Αργολίδα την Τρίτη (22/9).

Ο απεγκλωβισμός τους από τα ορμητικά νερά του χειμάρρου έγινε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ναυπλίου.

Πολλά είναι τα ρέματα που έχουν κλείσει από την Αστυνομία, λόγω της δυνατής βροχόπτωσης και της επικινδυνότητας για τα διερχόμενα οχήματα.

Προβλήματα δημιουργήθηκαν από την καταιγίδα και στην πόλη του Άργους, όπου ένα τμήμα της πόλης πλημμύρησε από τα νερά της βροχής.

Πηγή: argolikeseidhseis.gr