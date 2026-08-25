Στιγμές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης 25 Αυγούστου στο λιμάνι της Νέας Κίου στην Αργολίδα, όταν αγροτικό αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Βάσει των νεότερων στοιχείων, το όχημα βρισκόταν σε κίνηση όταν αρχικά προσέκρουσε σε άλλο στάσιμο ή διερχόμενο όχημα, με αποτέλεσμα λίγο πριν τις 11 το πρωί να ξεσπάσει πυρκαγιά.

Η φωτιά επεκτάθηκε ταχύτατα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές τόσο στο μπροστινό τμήμα του αυτοκινήτου, όσο και σε αλιευτικό εξοπλισμό που βρισκόταν αποθηκευμένος στην προβλήτα.

Βίντεο από τη φωτιά στο λιμάνι της Νέας Κίου και από την κατάσβεση:

Η κινητοποίηση των Αρχών υπήρξε άμεση, με 8 πυροσβέστες και 3 επιχειρησιακά οχήματα να καταφθάνουν στο σημείο για να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο, προτού λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Αν και οι ζημιές στον χώρο της μηχανής και στην καμπίνα του αγροτικού είναι ιδιαίτερα σοβαρές, όπως και η καταστροφή των δικτύων των ψαράδων, ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

Το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διενεργεί ήδη προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση των αιτίων που προκάλεσαν το συμβάν.

Πηγή: argolikeseidhseis