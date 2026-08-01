Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στα Φίχτια Αργολίδας, όταν ένας εργαζόμενος σε τεχνικό συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης των ζημιών στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Το ατύχημα συνέβη όταν ένας μεγάλος κορμός δέντρου, υποχώρησε ξαφνικά και καταπλάκωσε τον εργάτη.

Πώς σημειώθηκε το ατύχημα στα Φίχτια

Σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ επιχειρούσαν από νωρίς το πρωί του Σαββάτου (01/08), στην περιοχή, κάτω από αντίξοες και επικίνδυνες συνθήκες, προκειμένου να αντικαταστήσουν τις καμένες κολώνες και τα κατεστραμμένα καλώδια.

Στόχος ήταν η άμεση επαναφορά της ηλεκτροδότησης στους κατοίκους που δοκιμάζονται από τις εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ένας μεγάλος κορμός δέντρου, ο οποίος είχε καεί και υποστεί διάβρωση από τη φωτιά της Παρασκευής (31/07), υποχώρησε απρόσμενα.

Ο κορμός έπεσε με ορμή, καταπλακώνοντας τον εργαζόμενο του τεχνικού συνεργείου.

Κινητοποίηση και διακομιδή στο Νοσοκομείο Άργους

Οι συνάδελφοί του εργαζόμενου έσπευσαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ παράλληλα ειδοποιήθηκαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία και το ΕΚΑΒ.

Έπειτα από την επιχείρηση απεγκλωβισμού, ο τραυματίας παραλήφθηκε από το ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Άργους για τη φροντίδα των τραυμάτων του.

Σημειώνεται ότι η περιοχή των Φιχτίων βρέθηκε στο επίκεντρο της πύρινης λαίλαπας, η οποία άφησε πίσω της σοβαρές υλικές ζημιές στις υποδομές.