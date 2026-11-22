Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (22/11) στην Αργολίδα, όταν ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Ναυπλίου – Λυγουριού.

Το δυστύχημα συνέβη κοντά στη διασταύρωση που οδηγεί προς τον Άγιο Δημήτριο (Μετόχι), όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας εξετράπη, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, από την πορεία της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης, το δίκυκλο βγήκε από το οδόστρωμα και κατέληξε σε παρακείμενο χαντάκι, με αποτέλεσμα ο αναβάτης να τραυματιστεί βαρύτατα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Αμέσως μετά το τροχαίο κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, ενώ στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή βοήθειας στον τραυματισμένο μοτοσικλετιστή.

Οι διασώστες παρέλαβαν τον άνδρα και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, ωστόσο, παρά την κινητοποίηση που ακολούθησε, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί η ζωή του.

Το θανατηφόρο περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 17:00, σε τμήμα της επαρχιακής οδού που συνδέει το Ναύπλιο με το Λυγουριό.

Διερευνώνται οι συνθήκες του δυστυχήματος

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι λόγοι για τους οποίους ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η εκτροπή αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης από τις αρμόδιες Αρχές.

Σημειώνεται ότι οι αρχικές πληροφορίες για την ηλικία του θύματος παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις, καθώς ορισμένα τοπικά μέσα κάνουν λόγο για 45χρονο και άλλα για 46χρονο άνδρα.