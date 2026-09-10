Βαθιά θλίψη και συγκίνηση επικρατεί στην τοπική κοινωνία της Αργολίδας και ιδιαίτερα στην ενορία της Πουλακίδας, μετά την είδηση ότι πέθανε το απόγευμα της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου ο εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, π. Ευάγγελος Μαστορίκος.

Ο σεβαστός κληρικός, ο οποίος διακόνησε την Εκκλησία με ευσυνειδησία, σύνεση και αφοσίωση επί σειρά ετών, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Ναυπλίου μετά από έντονη αδιαθεσία, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ιατρών στα επείγοντα, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

Η Ιερά Μητρόπολη Αργολίδος αναμένεται να ανακοινώσει τις λεπτομέρειες για την εξόδιο ακολουθία.

Η διακονία και η προσφορά ενός σεμνού κληρικού

Ο πατήρ Ευάγγελος Μαστορίκος υπήρξε ένας ιδιαίτερα αγαπητός και σεβαστός ιερέας στην ευρύτερη περιοχή της Αργολίδας, έχοντας αφιερώσει τη ζωή του στη διακονία του ποιμνίου του.

Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος από τον μακαριστό Μητροπολίτη Αργολίδος Ιάκωβο Β΄ και από την πρώτη στιγμή ξεχώρισε για το ταπεινό του φρόνημα, τη συνέπεια και την απόλυτη υπακοή του στην Εκκλησία.

Ως εφημέριος στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στην Πουλακίδα Αργολίδας, υπηρέτησε την τοπική ενορία επί σειρά ετών, κερδίζοντας την αγάπη, τον σεβασμό και την εκτίμηση όλων των κατοίκων.

Το περιπέτεια υγείας τον Αύγουστο

Η υγεία του π. Ευαγγέλου είχε απασχολήσει την τοπική επικαιρότητα την Κυριακή 16 Αυγούστου, όταν κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας στον Άγιο Δημήτριο Πουλακίδας υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο μπροστά στα μάτια των εμβρόντητων πιστών.

Τότε, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Ιπποκρατείου, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις.

Η κατάστασή του είχε σταθεροποιηθεί άμεσα, ενώ ο ίδιος, επιδεικνύοντας ποιμαντικό ενδιαφέρον, φρόντισε μέσα από το νοσοκομείο να στείλει καθησυχαστικό μήνυμα προς το ποίμνιό του, εκφράζοντας τις θερμές ευχαριστίες του για τις προσευχές και το κύμα αγάπης των πιστών.

Το χρονικό του θανάτου στο Νοσοκομείο Ναυπλίου

Η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε υποτροπιασμό. Σήμερα, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, το μεσημέρι, ο π. Ευάγγελος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και εκλήθη άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του.

Ο ιερέας διακομίστηκε στα επείγοντα του Νοσοκομείου Ναυπλίου, όπου το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλε επίμονες και εξαντλητικές προσπάθειες για την ανάνηψή του. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο αγαπητός κληρικός δεν κατάφερε να επανέλθει και άφησε την τελευταία του πνοή.

Σύσσωμη η τοπική κοινότητα της Πουλακίδας και η εκκλησιαστική οικογένεια της Αργολίδας θρηνούν την απώλειά του, ενώ εντός των επόμενων ωρών αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος για την ώρα και τον τόπο της εξοδίου ακολουθίας.

Πηγή: argolikeseidhseis.gr