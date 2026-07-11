Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί η απολογία των δύο αστυνομικών που εμπλέκονται στην καταδίωξη και τον σοβαρό τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος.

Το πρωί του Σαββάτου 11 Ιουλίου, οι δυο συλληφθέντες πέρασαν το κατώφλι του Ανακριτή και του Εισαγγελέα υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, καθώς η ατμόσφαιρα είναι τεταμένη στην πόλη. Στο προαύλιο χώρο των δικαστηρίων Ναυπλίου βρίσκονται συγκεντρωμένοι συνάδελφοι των αστυνομικών, με σκοπό να τους υποστηρίξουν.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να δώσουν τις εξηγήσεις τους για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσαν οι πυροβολισμοί, που είχαν ως αποτέλεσμα ο 20χρονος σήμερα να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Δείτε εικόνες από τα δικαστήρια Ναυπλίου:

Σε κρίσιμη κατάσταση ο νεαρός

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται πλέον στο νοσοκομείο ΚΑΤ ο 20χρονος που τραυματίστηκε βαριά στο κεφάλι από αστυνομικά πυρά, μετά από μια επεισοδιακή καταδίωξη 35 λεπτών στους δρόμους του Άργους. Ο νεαρός φέρει δύο τραύματα στο κεφάλι από θραύσματα βολίδων και δίνει μάχη για τη ζωή του.

Η μεταφορά του στο ΚΑΤ το μεσημέρι (γύρω στις 16:00 της Τετάρτης, 8 Ιουλίου) από το Θριάσιο Νοσοκομείο, συνοδεία ισχυρών δυνάμεων της ΟΠΚΕ και της Ασφάλειας, ήταν η τρίτη κατά σειρά διακομιδή, καθώς αμέσως μετά το συμβάν είχε μεταφερθεί αρχικά στο νοσοκομείο του Άργους.

Το χρονικό της καταδίωξης

Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να κάνουν έλεγχο στο όχημα που οδηγούσε ο 20χρονος, το οποίο ανήκει στη Ρωσίδα μητέρα του. Η άρνηση του νεαρού να συμμορφωθεί στα σήματα των Αρχών, σε συνδυασμό με την προσπάθειά του να εμβολίσει περιπολικά, κίνησε τις υποψίες των ένστολων ότι πρόκειται για άτομο με παραβατικό παρελθόν.

Η ένταση της καταδίωξης κλιμακώθηκε κατακόρυφα όταν ο νεαρός πέταξε ένα όπλο (το οποίο εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι ήταν αεροβόλο). Η καταδίωξη συνεχίστηκε μέχρι τη στιγμή που ο 20χρονος εγκλωβίστηκε και προσπάθησε να διαφύγει σκαρφαλώνοντας σε ένα εγκαταλελειμμένο κτήριο.

Εκεί οι δύο άνδρες της ΟΠΚΕ πυροβόλησαν 13 φορές και έξι σφαίρες πέτυχαν τον νεαρό.