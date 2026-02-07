Το νοσοκομείο του Άργους επισκέφθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, προκειμένου να εγκαινιάσει την ανακατασκευασμένη ορθοπεδική κλινική, που έλαβε το όνομα του εκλιπόντος γιατρού και οργανωμένου συνδικαλιστή του ΚΚΕ, Κώστα Βρέτου.

Έξω από το νοσοκομείο, όμως, περίμενε μια ομάδα πολιτών, στελέχη του ΚΚΕ από το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αργολίδας, που διαμαρτυρόταν. Ο υπουργός πλησίασε για να συνομιλήσει μαζί τους και μια γυναίκα του εξήγησε πως ο λόγος που διαμαρτύρονται είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα δημόσια νοσοκομεία, με το συγκεκριμένο (του Άργους) να μην διαθέτει παιδιατρική κλινική, την ώρα που υπάρχουν κονδύλια για φρεγάτες και πολεμικό εξοπλισμό.

«Είστε κατά των φρεγατών; Η Ελλάδα δεν πρέπει να εξοπλίζεται;» ρώτησε τότε ο υπουργός Υγείας, ενώ ανέφερε και ότι η Τουρκία αποκτά καινούρια όπλα.

Ο διάλογος συνεχίστηκε, με την ίδια γυναίκα να του λέει πως τα σύνορα της Ελλάδας δεν βρίσκονται στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου στέλνει η χώρα τις φρεγάτες. Τότε, ο κ. Γεωργιάδης αποκρίθηκε ότι η φρεγάτα Κίμων ουδέποτε έχει πάει στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς προορίζεται για το Αιγαίο. «Στην Ερυθρά Θάλασσα βρίσκονται οι παλιές φρεγάτες», είπε και διέκοψε τη συζήτηση αυτή, προτού εξελιχθεί σε διαφωνία υψηλών τόνων.

«Απ’ το νοσοκομείο ποιος είναι; Είναι κάποιος από το σωματείο εργαζομένων;», είπε στο τέλος. Όταν δεν έλαβε κάποια θετική απάντηση, απομακρύνθηκε, καθώς όπως ανέφερε ο ίδιος δεν εμπλέκεται στις ΝΑΤΟϊκές αποστολές.

Ακολουθεί η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για το συμβάν:

«Χθες επισκέφθηκα το Γ.Ν. Άργους για να εγκαινιάσω την πλήρως ανακατασκευασμένη ορθοπεδική κλινική “Ορθοπεδική Κλινική Κώστα Βρέτου” που έλαβε το όνομα ενός σπουδαίο ιατρού διότι την ίδρυσε και απεβίωσε μέσα κυριολεκτικά σε αυτήν πριν από 23 χρόνια. Ο αείμνηστος Κώστας Βρέτος ήταν οργανωμένο στέλεχος του ΚΚΕ, με μεγάλη πολιτική αλλά και συνδικαλιστική δράση, αλλά ταυτοχρόνως ένας παθιασμένος υπερασπιστής του ΕΣΥ. Όταν το ΔΣ του Νοσοκομείου ενόψει της πλήρους ανακατασκευής της κλινικής αποφάσισε να δώσει το όνομά του, με ρώτησαν εάν το εγκρίνω, είπα αμέσως ναι! Εμείς πιστεύουμε στην Κοινοβουλευτική Δημοκρατία και άρα δεχόμαστε εξ ορισμού ότι οι άνθρωποι μπορούμε μεταξύ μας να έχουμε και διαφορετικές απόψεις. Δεν είναι κακό λέγεται Δημοκρατία.

Το περίεργο είναι ότι έξω από το Νοσοκομείο με περίμεναν για να διαμαρτυρηθούν οργανωμένα στελέχη του ΚΚΕ από το γειτονικό εργατικό κέντρο. Ούτε για αυτή την ημέρα της Τιμής του δικού τους ανθρώπου δεν μπόρεσαν να συγκρατηθούν. Δείτε το βίντεο και βγάλτε τα συμπεράσματά σας, δεν υπήρχε μεταξύ των διαδηλωτών ούτε ένας εργαζόμενος του Νοσοκομείου. Ο Σύλλογος Εργαζομένων με περίμενε μέσα κόσμια, μου έδωσαν λουλούδια, είχαμε ωραίο διάλογο, δέχθηκαν την μεγάλη πρόοδο του Νοσοκομείου το οποίο έχει το περισσότερο πλέον προσωπικό που είχε ποτέ, έθεσαν τα αιτήματα τους όλα καλά. Η δε Παιδιατρική κλινική που θα ακούσετε στο βίντεο να λένε ότι δεν λειτουργεί, πράγματι δεν λειτουργεί εδώ και… 33 χρόνια…δεν θα κρυφτώ όμως πίσω από αυτό, δεσμεύομαι να βρω λύση και για την Παιδιατρική του Άργους, όπως βρήκα και για την Παθολογική της Δράμας. Στην Δράμα η Παθολογική υπολειτουργούσε εδώ και 7 χρόνια και τώρα πάμε δύο ιατρούς, στο Άργος δεν λειτουργεί εδώ και 33, αλλά μέσα στο 2026 θα έχω βρει παιδιάτρους.

Όσο και να φωνάζουν το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο από ποτέ!

Υγ. Θα με συγχωρέσουν οι συμπαθέστατοι διαδηλωτές του ΚΚΕ αλλά ως Υπουργός Υγείας δεν έχω καμμία αρμοδιότητα ως προς τις Νατοϊκές αποστολές για τις οποίες διαμαρτύρονταν!».