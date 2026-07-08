Ο νεαρός που καταδίωξαν οι άνδρες της ΟΠΚΕ τα ξημερώματα της Τετάρτης 8 Ιουλίου στο Άργος είναι εγκεφαλικά νεκρός, μετά από πυροβολισμούς.

Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί έκαναν σήμα στον 20χρονο για έλεγχο και εκείνος το αγνόησε επιδεικτικά, αναπτύσσοντας ταχύτητα, προκειμένου να διαφύγει. Στην προσπάθεια του, λοιπόν, να ξεφύγει, επιχείρησε με το αυτοκίνητό του να παρασύρει κάποιους από τους αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός των υπηρεσιακών τους οχημάτων. Ακολούθησε καταδίωξη, η οποία είχε πολύ άσχημη εξέλιξη.

Η ΟΠΚΕ περικύκλωσε το αυτοκίνητο του νεαρού άνδρα και αυτός πεζός εγκατέλειψε το όχημα και προσπάθησε να πηδήξει έναν μαντρότοιχο. Τότε δύο άνδρες της αστυνομίας άνοιξαν πυρ και πυροβόλησαν τον 20χρονο.

Τον τραυμάτισαν με σφαίρα στο κεφάλι

Τη στιγμή που περικύκλωσαν τον 20χρονο και επιχείρησε να διαφύγει, οι αστυνομικοί χρησιμοποιώντας τα υπηρεσιακά τους όπλα πυροβόλησαν στο κεφάλι τον νεαρό, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε αρχικά τον άνδρα στο νοσοκομείο Άργους ενώ στη συνέχεια θεωρήθηκε αναγκαίο να διακομιστεί στο «Θριάσιο», όπου οι θεράποντες ιατροί τον έκριναν εγκεφαλικά νεκρό.

Συνελήφθησαν οι δύο αστυνομικοί

Οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν και τραυμάτισαν τον οδηγό συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Παράλληλα έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος οδηγός στο παρελθόν είχε συλληφθεί από τις Αρχές για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ στο όχημα του, τότε, είχαν εντοπίσει και έναν ψεύτικο αστυνομικό φάρο.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου με τη συνδρομή της Δ.Α.Ο.Ε

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για το περιστατικό

«Πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα, 8 Ιουλίου 2026, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Αργολίδας επιχείρησαν να διενεργήσουν έλεγχο σε οδηγό οχήματος σε περιοχή του Άργους.

Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ επιχείρησε να εμβολίσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία κινήθηκε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο.

Τελικώς, το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά, τα οποία εμβόλισε και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός επιχειρώντας να διαφύγει αναρριχώμενος σε μαντρότοιχο. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται.

Στη διαδρομή διαφυγής του, πλησίον του σημείου που έγινε το αρχικό σήμα στάσης από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου με τη συνδρομή της Δ.Α.Ο.Ε».