Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση του 20χρονου οδηγού, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από πυροβολισμούς αστυνομικών της ΟΠΚΕ κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος.

Οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά την πολύωρη απολογία τους ενώπιον της ανακρίτριας Ναυπλίου. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ωστόσο, το κατηγορητήριο αναβαθμίζεται σε ανθρωποκτονία, μετά τον θάνατο του νεαρού και επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Η ιατρική γνωμάτευση και η μαγνητική τομογραφία

Ο νεαρός οδηγός, ο οποίος νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, αρχικά στο Θριάσιο Νοσοκομείο και εν συνεχεία στο ΚΑΤ, υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του τα ξημερώματα της 12ης Ιουλίου, μετά από μάχη που έδωσε για 4 μέρες να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με την ιατρική γνωμάτευση του Θριάσιου Νοσοκομείου, εντοπίστηκε ξένο σώμα «ομοιάζον με βλήμα» στη δεξιά μετωπιαία περιοχή του κεφαλιού. Παράλληλα, στη δημοσιότητα ήρθαν εικόνες από τη μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου του 20χρονου (τις οποίες παρουσίασε ο τηλεοπτικός σταθμός Star), όπου καταγράφεται η σφαίρα σφηνωμένη στο κρανίο του.

Η δικηγόρος της μητέρας του θύματος, Μαρία Σφέτσου, δήλωσε ότι βάσει των απεικονιστικών ευρημάτων το βλήμα εμφανίζεται ακέραιο και όχι παραμορφωμένο ή τμήμα αυτού. Κατά την εκτίμησή της, το στοιχείο αυτό αποκλείει το ενδεχόμενο εξοστρακισμού και ενισχύει τη θέση ότι πρόκειται για ευθεία βολή, δηλαδή οι αστυνομικοί τον στόχευσαν και τον πυροβόλησαν στο κεφάλι. Ο νεαρός είχε αυτισμό σε ποσοστό 89% και εικάζεται ότι αυτή ήταν η αιτία που τράπηκε σε φυγή.

Σε εξέλιξη ο βαλλιστικός έλεγχος και η αναπαράσταση

Η σφαίρα παρέμενε εγκλωβισμένη στο δεξιό ημισφαίριο του εγκεφάλου του 20χρονου όσο εκείνος βρισκόταν στη ζωή, καθώς οι γιατροί έκριναν πως η αφαίρεσή της θα προκαλούσε μεγαλύτερη βλάβη. Πλέον, το βλήμα πρόκειται να παραδοθεί από το ιατρικό προσωπικό στις αρχές, ώστε να μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας για βαλλιστικό έλεγχο. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να ταυτοποιήσει από ποιο υπηρεσιακό όπλο προήλθε ο μοιραίος πυροβολισμός.

Για τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες άνοιξαν πυρ οι αστυνομικοί, θεωρείται κομβική η σύνταξη της έκθεσης των πραγματογνωμόνων, καθώς και η προγραμματισμένη αναπαράσταση της καταδίωξης στο Άργος, στην οποία θα δώσουν το «παρών» και οι δύο κατηγορούμενοι.

Οι δύο αστυνομικοί στις απολογίες του ισχυρίστηκαν ότι δεν είχαν σκοπό να σκοτώσουν τον νεαρό, αμφισβήτησαν τον ενδεχόμενο δόλο και ανέφεραν ότι οι βολές τους ήταν προειδοποιητικές, μόνο για εκφοβισμό. Στην περιγραφή τους για το τελευταίο στάδιο της καταδίωξης, ανέφεραν: «Ο ύποπτος προσπάθησε να μας χτυπήσει με το αυτοκίνητο τουλάχιστον δύο φορές, ενώ έχει προκαλέσει φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα. Ήμασταν σε διαφορετικά επίπεδα και τρέχαμε. Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές, για να τον εκφοβίσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει, ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύσαμε προς το μέρος του υπόπτου με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Τρέχαμε και εμείς και εκείνος».

Πάντως, οι ισχυρισμοί τους δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα που τους έκριναν προφυλακιστέους.

Το ηχητικό ντοκουμέντο με τους 21 πυροβολισμούς

Σε ηχητικό που παρουσίασε το Mega, ακούγονται τουλάχιστον 21 πυροβολισμοί, αν και στο σημείο βρέθηκαν μόλις 13 κάλυκες, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΛΑΣ. Μάλιστα, στη συνέχεια ένας από τους αστυνομικούς ακούγεται να λέει: «Είναι κάτω ο Τουρκάλας, καλέστε ασθενοφόρο».