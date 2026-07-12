Ο 20χρονος που άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ του Σαββάτου 11 Ιουλίου, μετά από τέσσερις ημέρες νοσηλείας είχε δεχθεί επτά σφαίρες στο κεφάλι από δύο αστυνομικούς της ΟΠΚΕ κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος.

Ούτε σε δολοφόνο, δεν θα έριχναν τόσες φορές, γεγονός που έχει δημιουργήσει ερωτήματα και ανείπωτο πόνο στην οικογένεια του νεαρού, αλλά και στην τοπική κοινωνία του Άργους. Σημειώνεται ακόμη, ότι οι προφυλακιστέοι, πλέον, αστυνομικοί πυροβόλησαν με μανία με τα υπηρεσιακά τους όπλα 13 φορές, πολλές εξ αυτών ήταν και σε ευθεία βολή.

Το περιστατικό αυτό αποδεικνύει την παντελή έλλειψη ελέγχων των ανθρώπων που υπηρετούν στην ΕΛ.ΑΣ, ενώ αποτελεί και ένα φαινόμενο αυθαιρεσίας. Η «εξουσία» που παραχωρείται πολλές φορές στους αστυνομικούς από το κράτος εκλαμβάνεται από ορισμένους ως ασυλία για να δρουν ανεξέλεγκτα, υπερβαίνοντας κάθε όριο νομιμότητας.

«Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές», φέρονται να είπαν οι κατηγορούμενοι κατά την απολογία τους εξοργίζοντας την κοινή γνώμη.

Ο νεαρός είχε αυτισμό και φοβήθηκε το σήμα των Αρχών

Όπως δήλωσε τις προηγούμενες ημέρες η μητέρα του στο STAR, ο 20χρονος αντιμετώπιζε ποσοστό αναπηρίας 89% λόγω αυτισμού και φέρεται να πανικοβλήθηκε σε αστυνομικό μπλόκο έξω από την Πυργέλλα.

Ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει και ακολούθησε καταδίωξη. Η άρνηση του νεαρού να συμμορφωθεί στα σήματα των Αρχών, κίνησε τις υποψίες των ένστολων ότι πρόκειται για άτομο με παραβατικό παρελθόν.

Η ένταση της καταδίωξης κλιμακώθηκε κατακόρυφα όταν ο νεαρός πέταξε ένα όπλο, το οποίο εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι ήταν αεροβόλο. Η καταδίωξη συνεχίστηκε μέχρι τη στιγμή που ο 20χρονος εγκλωβίστηκε και προσπάθησε να διαφύγει σκαρφαλώνοντας σε ένα εγκαταλελειμμένο κτήριο.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Τον πυροβόλησαν πισώπλατα

Όταν ο 20χρονος εγκλωβίστηκε και προσπαθούσε αγωνιωδώς να διαφύγει πεζός από τους αστυνομικούς, τότε ήταν που οι άνδρες της ΟΠΚΕ τον πυροβόλησαν πισώπλατα και επτά σφαίρες τον πέτυχαν στο κεφάλι, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό.

Την τελευταία του πνοή άφησε ο νεαρός που είχε τραυματιστεί σοβαρά από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Άργους και στη συνέχεια διακομίστηκε εσπευσμένα στα ΤΕΠ του Θριάσιου Νοσοκομείου, ενώ αργότερα κρίθηκε αναγκαίο να πάει στη ΜΕΘ του ΚΑΤ.

Η κατάσταση της υγείας του ήταν πολύ κρίσιμη,καθώς έφερε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν ζωντανό, ο νεαρός κατέληξε.

Τι ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι

Οι δύο αστυνομικοί κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά την ολοκλήρωση της απολογίας τους, χθες Σάββατο 11 Ιουλίου με ομόφωνη απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα Ναυπλίου. Εναντίον τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, ενώ αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, αλλά και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι κατηγορούμενοι κατέθεσαν το τι έγινε στο τελευταίο στάδιο της καταδίωξης: «Ο ύποπτος προσπάθησε να μας χτυπήσει με το αυτοκίνητο τουλάχιστον δύο φορές, ενώ έχει προκαλέσει φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα» φέρονται να υποστήριξαν στην απολογία τους.

«Ήμασταν σε διαφορετικά επίπεδα και τρέχαμε. Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές, με σκοπό να τον εκφοβίσουμε και να τον αναγκάσουμε να σταματήσει, ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύσαμε προς το μέρος του, με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Τρέχαμε και εμείς και εκείνος», είπαν.

Σημειώνεται πως η πλευρά της υπεράσπισης των δύο ένστολων εστιάζει στην πιθανότητα ο σοβαρός τραυματισμός του 20χρονου στο κεφάλι να προήλθε από εξοστρακισμό σφαίρας.