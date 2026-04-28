Επεισοδιακό ήταν το απόγευμα της Δευτέρας (27/4) στο κέντρο του Άργους Ορεστικού, καθώς μια απλή διαφωνία για τη στάθμευση ενός οχήματος μετατράπηκε σε σκηνικό άγριου ξυλοδαρμού στη μέση του δρόμου.

Διεκδίκησαν την ίδια θέση στάθμευσης

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας άνδρας και μια γυναίκα, οδηγοί δύο οχημάτων, διεκδίκησαν ταυτόχρονα την ίδια θέση πάρκινγκ σε κεντρικό σημείο της πόλης, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Η αρχική λεκτική αντιπαράθεση κλιμακώθηκε ταχύτατα, με τους τόνους να ανεβαίνουν και τις αντεγκλήσεις να δίνουν και να παίρνουν.

Η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου όταν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η γυναίκα προχώρησε σε μια απρεπή χειρονομία προς τον άνδρα. Η κίνηση αυτή λειτούργησε ως θρυαλλίδα, με τον οδηγό να χάνει την ψυχραιμία του και να της επιτίθεται. Οι δύο οδηγοί πιάστηκαν στα χέρια, με το φραστικό επεισόδιο να μετατρέπεται σε καβγά. Οι περίοικοι και καταστηματάρχες της περιοχής, αναστατωμένοι από τις φωνές, βγήκαν έντρομοι στον δρόμο και επενέβησαν άμεσα μπαίνοντας ανάμεσά τους για να τους χωρίσουν.

Μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας και μετά στο Αστυνομικό Τμήμα

Μετά το πέρας του επεισοδίου, και οι δύο εμπλεκόμενοι μεταφέρθηκαν στο τοπικό Κέντρο Υγείας της πόλης, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες για τα ελαφρά τραύματα και τις εκδορές που αποκόμισαν από τη συμπλοκή.

Στη συνέχεια, οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού όπου κ αρά την αρχική ένταση και το σοβαρό επεισόδιο, έγιναν αμοιβαίες παρεμβάσεις και από τις δύο πλευρές, πρυτάνευσε η ψυχραιμία μετά την αρχική οργή και δεν υποβλήθηκαν μηνύσεις, με αποτέλεσμα να μην ακολουθηθεί η αυτόφωρη διαδικασία ή η νομική οδός.

Πηγή: ertnews