Ένα πρωτοφανές και άκρως επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Άργος Ορεστικό, όταν ένας 52χρονος οδηγός, κινούμενος υπό την επήρεια αλκοόλ, εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε στρατόπεδο της περιοχής.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε στην πύλη του 574ου Μηχανοκίνητου Τάγματος Πεζικού. Ο 52χρονος κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα σε ευθεία οδική αρτηρία και, αντί να ανακόψει πορεία πλησιάζοντας τη στρατιωτική εγκατάσταση, συνέχισε απτόητος την ανεξέλεγκτη διαδρομή του.

Σφοδρή πρόσκρουση και εισβολή στην πύλη

Η συνέχεια ήταν σοκαριστική, καθώς το όχημα προσέκρουσε με δύναμη στην κεντρική είσοδο της μονάδας, ισοπεδώνοντας τη σιδερένια μπάρα ασφαλείας. Λόγω της μεγάλης ορμής που είχε αναπτύξει, το Ι.Χ. πέρασε την πύλη και εισήλθε βαθιά στον προαύλιο χώρο του στρατοπέδου.

Η πορεία του αυτοκινήτου στράφηκε απειλητικά προς το μέρος των στελεχών του στρατού που εκτελούσαν εκείνη την ώρα υπηρεσία σκοπού, θέτοντας τη σωματική τους ακεραιότητα σε άμεσο κίνδυνο.

Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα

Η τραγωδία αποφεύχθηκε κυριολεκτικά στο παρά πέντε χάρη στα ακαριαία αντανακλαστικά των ένστολων. Τα στελέχη της μονάδας αντέδρασαν έγκαιρα και κατάφεραν να μετακινηθούν δευτερόλεπτα πριν από τη διέλευση του οχήματος, γλιτώνοντας από έναν βαρύτατο ή ακόμη και θανάσιμο τραυματισμό.

Στο στρατόπεδο σήμανε άμεσα συναγερμός και ειδοποιήθηκε η Ελληνική Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Άργους Ορεστικού, οι οποίοι ακινητοποίησαν τον 52χρονο και τον οδήγησαν στο τμήμα.

Από τον έλεγχο αλκοτέστ που διενεργήθηκε επιβεβαιώθηκε ότι ο άνδρας βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. Σε βάρος του βεβαιώθηκαν όλες οι προβλεπόμενες παραβάσεις του ΚΟΚ και σχηματίστηκε σχετική δικογραφία, με την οποία παραπέμπεται στη Δικαιοσύνη.