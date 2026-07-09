Με αφορμή το πρόσφατο ένοπλο συμβάν στο Άργος, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ) προχώρησε σε θεσμική παρέμβαση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για την προστασία τόσο των ενστόλων, όσο και της κοινωνίας.

Η τοποθέτηση της Ομοσπονδίας συμπίπτει χρονικά με την παραπομπή των δύο εμπλεκόμενων αστυνομικών στον Ανακριτή Ναυπλίου. Στην ανακοίνωσή της, η ΠΟΑΣΥ τονίζει τις ακραίες συνθήκες πίεσης και τον ελάχιστο χρόνο αντίδρασης που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί στο πεδίο. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση στις δικαστικές και υπηρεσιακές Αρχές για ενδελεχή έρευνα, μακριά από βιαστικά συμπεράσματα και δημόσιες καταδίκες πριν την ολοκλήρωση της νόμιμης διαδικασίας.

Η Ομοσπονδία επαναφέρει με έμφαση το αίτημα για πλήρη ενεργοποίηση του συστήματος καμερών σε περιπολικά και στολές. Σύμφωνα με την ΠΟΑΣΥ, η καθολική εφαρμογή του μέτρου αυτού —το οποίο προβλέπεται ήδη από το Π.Δ. 75/2020 αλλά δεν έχει υλοποιηθεί πλήρως— θα προσφέρει αδιάψευστα στοιχεία για τις συνθήκες κάθε περιστατικού. Αυτό θα λειτουργήσει ως δικλείδα ασφαλείας, προστατεύοντας τους πολίτες από αυθαιρεσίες και τους αστυνομικούς από κακόβουλες κατηγορίες.

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Εκσυγχρονισμός του πλαισίου οπλοχρησίας και ελέγχων

Ένα ακόμη κρίσιμο σημείο της παρέμβασης αφορά την ανάγκη επικαιροποίησης των κανόνων που διέπουν τους ελέγχους υπόπτων και τη χρήση όπλων.

Η ΠΟΑΣΥ ζητά:

– Ξεκάθαρα πρωτόκολλα δράσης για επιχειρήσεις υψηλού ρίσκου.

– Διαρκή και εξειδικευμένη επανεκπαίδευση του προσωπικού σε τακτικές πεδίου και διαχείριση κρίσεων.

– Θεσμική νομική κάλυψη για όσους αστυνομικούς εμπλέκονται αδίκως σε δικαστικές περιπέτειες κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους.

«Αποφάσεις τώρα για την ασφάλεια όλων»

Αναφερόμενη στο τραγικό περιστατικό του Άργους, η Ομοσπονδία δήλωσε ότι στηρίζει τους συναδέλφους της, ενώ εξέφρασε τις ευχές της για γρήγορη ανάρρωση στον πολίτη που τραυματίστηκε σοβαρά.

Κλείνοντας, η ΠΟΑΣΥ κάλεσε την πολιτική και φυσική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να αναλάβει τις ευθύνες της, επισημαίνοντας ότι η ασφάλεια της κοινωνίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ασφάλεια των ίδιων των αστυνομικών: «Η προστασία του αστυνομικού είναι προστασία της κοινωνίας. Αποφάσεις τώρα για την ασφάλεια όλων».