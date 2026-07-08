Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται πλέον στο νοσοκομείο ΚΑΤ ο 20χρονος που τραυματίστηκε βαριά στο κεφάλι από αστυνομικά πυρά, μετά από μια επεισοδιακή καταδίωξη 35 λεπτών στους δρόμους του Άργους. Ο νεαρός φέρει δύο τραύματα στο κεφάλι από θραύσματα βολίδων και δίνει μάχη για τη ζωή του.

Η μεταφορά του στο ΚΑΤ το μεσημέρι (γύρω στις 16:00 της Τετάρτης, 8 Ιουλίου) από το Θριάσιο Νοσοκομείο, συνοδεία ισχυρών δυνάμεων της ΟΠΚΕ και της Ασφάλειας, ήταν η τρίτη κατά σειρά διακομιδή, καθώς αμέσως μετά το συμβάν είχε μεταφερθεί αρχικά στο νοσοκομείο του Άργους.

Οι κάλυκες και οι οπές στον τοίχο

Στο σημείο που σημειώθηκε το συμβάν έχουν εντοπιστεί συνολικά 13 κάλυκες από πυροβόλα όπλα, ενώ οι έρευνες φέρνουν στο φως στοιχεία που γεννούν σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες άνοιξαν πυρ οι αστυνομικοί.

Οι ένστολοι υποστηρίζουν ότι, επειδή είχαν χάσει την οπτική επαφή με τον καταδιωκόμενο, έριξαν κυρίως προειδοποιητικές βολές στον αέρα, για να τον αναγκάσουν να σταματήσει και τρεις σε ευθεία.

Όμως, στον τοίχο του εγκαταλελειμμένου κτηρίου όπου επιχειρούσε να ανέβει ο 20χρονος, εντοπίστηκαν τουλάχιστον έξι οπές από βολίδες. Το στοιχείο αυτό θέτει υπό αμφισβήτηση το αν οι περισσότεροι πυροβολισμοί ήταν προειδοποιητικοί.

Η επίσημη απάντηση για την κατεύθυνση των βολών αναμένεται να δοθεί από τη βαλλιστική εξέταση, η οποία θα ρίξει φως στο αν οι αστυνομικοί σημάδεψαν απευθείας τον νεαρό.

Το χρονικό της 35λεπτης καταδίωξης στο Άργος

Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να κάνουν έλεγχο στο όχημα που οδηγούσε ο 20χρονος, το οποίο ανήκει στη Ρωσίδα μητέρα του. Η άρνηση του νεαρού να συμμορφωθεί στα σήματα των Αρχών, σε συνδυασμό με την προσπάθειά του να εμβολίσει περιπολικά, κίνησε τις υποψίες των ένστολων ότι πρόκειται για άτομο με παραβατικό παρελθόν.

Η ένταση της καταδίωξης κλιμακώθηκε κατακόρυφα όταν ο νεαρός πέταξε ένα όπλο (το οποίο εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι ήταν αεροβόλο). Η καταδίωξη συνεχίστηκε μέχρι τη στιγμή που ο 20χρονος εγκλωβίστηκε και προσπάθησε να διαφύγει σκαρφαλώνοντας σε ένα εγκαταλελειμμένο κτήριο.

Στη Δικαιοσύνη οι δύο ένστολοι

Οι δύο αστυνομικοί που συμμετείχαν στο περιστατικό και έκαναν χρήση των όπλων τους έχουν συλληφθεί. Οδηγούνται στις δικαστικές αρχές του Ναυπλίου προκειμένου να απολογηθούν για τις πράξεις τους.

Για το περιστατικό η ΕΛ.ΑΣ. εξέδωσε ανακοίνωση, η οποία ανέφερε τα εξής:

«Πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα, 8 Ιουλίου 2026, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Αργολίδας επιχείρησαν να διενεργήσουν έλεγχο σε οδηγό οχήματος σε περιοχή του Άργους.

Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ επιχείρησε να εμβολίσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία κινήθηκε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο.

Τελικώς, το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά, τα οποία εμβόλισε και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός επιχειρώντας να διαφύγει αναρριχώμενος σε μαντρότοιχο. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται.

Στη διαδρομή διαφυγής του, πλησίον του σημείου που έγινε το αρχικό σήμα στάσης από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου με τη συνδρομή της Δ.Α.Ο.Ε».