Ένας εντυπωσιακός υδροστρόβιλος σχηματίστηκε σήμερα στον Αργοσαρωνικό, ανάμεσα στις Σπέτσες και την Ύδρα. Το φαινόμενο ξεκίνησε από τα σύννεφα και κατέληξε στη θάλασσα, δημιουργώντας μια εικόνα που σπάνια συναντάμε.

Το σπάνιο φαινόμενο απαθανατίστηκε από τον Cpt. Dr. Γιώργο Βάλλη, την ώρα που ήταν εν πλω στον Αργοσαρωνικό. Το φαινόμενο του υδροστρόβιλου (ή θαλάσσιος ανεμοστρόβιλος) είναι ένα εντυπωσιακό και σχετικά σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο, που εμφανίζεται συνήθως πάνω από θαλάσσιες ή μεγάλες υδάτινες επιφάνειες.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

Ο υδροστρόβιλος στον Αργοσαρωνικό δεν είναι απλώς ένα εντυπωσιακό θέαμα, είναι και μια υπενθύμιση ότι η θάλασσα απαιτεί πάντα σεβασμό και προσοχή. Με σωστή ενημέρωση, πρόληψη και υπευθυνότητα μπορούμε να απολαμβάνουμε τα ταξίδια μας με ασφάλεια, ακόμη και όταν η φύση μας εκπλήσσει με τέτοιες εικόνες, όπως επισημαίνει ο Cpt.Dr.Γιώργος Βάλλης.