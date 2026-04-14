Συνεχίζονται οι έρευνες των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να διαλευκανθεί η τραγική υπόθεση που συγκλονίζει από τα ξημερώματα το Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Η 19χρονη Μυρτώ βρέθηκε πεσμένη χωρίς τις αισθήσεις της στην κεντρική πλατεία και λίγο αργότερα εξέπνευσε στο Νοσοκομείο Αργοστολίου όπου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλλαν οι γιατροί για να την επαναφέρουν στη ζωή.

Η είδηση της απώλειας της 19χρονης κοπέλας έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, προκαλώντας τον πόνο και την οδύνη στην οικογένειά της, στους φίλους της και σε όσους τη γνώριζαν.

Ο χώρος στην οδό Καλ. Βεργωτή, έξω από την παιδική χαρά της Πλατείας, παραμένει αποκλεισμένος, ενώ οι αρχές εξετάζουν τα στοιχεία της υπόθεσης.

Το χρονικό της τραγωδίας

Όλα ξεκίνησαν στις 04:40 τα ξημερώματα της Τρίτης (14/4) όταν το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε ότι απέναντι από ψητοπωλείο ήταν πεσμένη και χωρίς τις αισθήσεις της η 19χρονη κοπέλα. Παρά την άμεση μεταφορά της στο Νοσοκομείο και τις προσπάθειες των γιατρών που έδωσαν μάχη για να την επαναφέρουν στη ζωή, αυτό δεν κατέστη δυνατόν.

Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν τη Μυρτώ να βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου μαζί με δύο νεαρούς τοξικομανείς, πριν η 19χρονη βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις της.

Περισσότερα πάντως αναμένεται να ξεκαθαρίσουν μετά τις πρώτες καταθέσεις που έχει ξεκινήσει να λαμβάνει η ΕΛ.ΑΣ. Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει οι τελευταίες ώρες της 19χρονης και η συνάντηση που είχε με δύο άτομα που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών, τα οποία και αναζητούνται, προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση.

Μάλιστα, το σημείο όπου βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της η 19χρονη Μυρτώ είναι ένα μέρος όπου κατά καιρούς παρατηρείται διακίνηση και χρήση ναρκωτικών ουσιών, όπως λένε οι ντόπιοι.

Παράλληλα περισσότερες απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου της, αναμένονται από τη νεκροψία-νεκροτομή και τις τοξικολογικές εξετάσεις που παραγγέλθηκαν, καθώς δεν έχει αποκλειστεί ως αιτία θανάτου η χρήση ναρκωτικών.

Η 19χρονη πάντως δεν έφερε εμφανείς κακώσεις στο σώμα της που να δείχνουν ότι υπήρξε χρήση βίας σε βάρος της.

Η άτυχη κοπέλα, προερχόταν από μονογονεϊκή οικογένεια. Η μητέρα της, νοσηλεύτρια στο πρόγραμμα «νοσηλεία κατ’ οίκον», καλείται τώρα να διαχειριστεί μια δυσβάσταχτη απώλεια.