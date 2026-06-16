Άγρια συμπλοκή μεταξύ νεαρών ατόμων σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 16 Ιουνίου στην πλατεία Ηρώων στην Αργυρούπολη.

Το περιστατικό που συνέβη κατά τις 23:15 είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ανηλίκων.

Συνολικά τα άτομα που ενεπλάκησαν στον καβγά ήταν εννέα. Οι τραυματίες ήταν ένας 16χρονος με καταγωγή από την Ρωσία, ένας 17χρονος ημεδαπός, οι οποίοι έφεραν αμυχές από αιχμηρό αντικείμενο και ένας 16χρονος ημεδαπός που υπέστη τραύματα στο κεφάλι.

Στο σημείο της συμπλοκής έφτασαν οι αστυνομικές Αρχές και συνέλαβαν πέντε άτομα, τα οποία κατηγορούνται για επικίνδυνη σωματική βλάβη και έναν ακόμη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς είχε πάνω του μαχαίρι.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αστυνομικών Αρχών για την αποσαφήνιση του συμβάντος.