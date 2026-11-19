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Όταν έπιανε το τιμόνι και πατούσε το γκάζι του αγαπημένου του αυτοκινήτου, δεν έβλεπε κανέναν.

Ο νεαρός νόμιζε ότι η οδός Αργυρουπόλεως ήταν πίστα αγώνων ταχύτητας και έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούσε τα 190 χλμ/ώρα.

Βίντεο με τον 19χρονο να τρέχει με απίστευτη ταχύτητα στην Αργυρούπολη:

Στη συνέχεια, έσπευδε να αναρτά στο διαδίκτυο τα «κατορθώματά» του, αλλά δεν περίμενε, ότι θα τα έβλεπαν και αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α.

Έτσι, ο νεαρός ταυτοποιήθηκε και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος.

Βίντεο από το όχημα του νεαρού που κατάσχεσαν οι αστυνομικές Αρχές:

Επίσης, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν το αυτοκίνητο του 19χρονου, όπως φαίνεται και στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα. Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.