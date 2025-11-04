«Μόνο θλίψη και στεναχώρια μπορούν να δημιουργήσουν τα επεισόδια οπαδικής βίας, γιατί παρόλο που έχουν παρθεί μέτρα και από την πλευρά της πολιτείας, και μια ολόκληρη κοινωνία φωνάζει ‘’φτάνει ως εδώ’’, δυστυχώς, υπάρχουν κάποιοι ανεγκέφαλοι που συνεχίζουν. Δημιουργούν πρόβλημα, κι όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά σε όλη την ελληνική κοινωνία», δηλώνει o Άρης Καμπανός μετά το οπαδικό «ραντεβού θανάτου» με έναν νεκρό, δύο τραυματίες στη Χαλκίδα, που μάλιστα σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την αναβολή της δίκης για τη δολοφονία του γιου του, Άλκη.

Σημειώνεται ότι χθες εν αναμονή της δίκης, στον αύλειο χώρο των δικαστηρίων σημειώθηκαν επεισόδια, όταν οπαδοί με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους προσέγγισαν άτομα που βρίσκονταν στα σκαλιά, κι εκτόξευσαν αντικείμενα κατά αυτών, και κατά των αστυνομικών δυνάμεων, με τα ΜΑΤ να προχωρούν σε ρίψη χημικών.

Ο πατέρας του Άλκη Καμπανού, τονίζει ότι απαιτείται πολυεπίπεδη αντιμετώπιση για να εκλείψει η υποκουλτούρα της βίας. «Δεν πρέπει να κοιτάξουμε μόνο από μια πλευρά αυτό τον αγώνα. Πρέπει να συστρατευτούμε όλοι ως κοινωνία. Είναι και θέμα μέτρων αποτροπής. Η αποτροπή είναι αυτή η οποία θα λειτουργήσει άμεσα, το να δίνονται αυστηρές ποινές, να γίνονται γρήγορα τα δικαστήρια και να βγαίνουν οι αποφάσεις, δίνοντας μήνυμα προς όλη την κοινωνία ότι, όπου υπάρχει έγκλημα υπάρχει και τιμωρία. Αλλά και στο κομμάτι της πρόληψης, όλοι, ως κοινωνία, πρέπει -τουλάχιστον ως μεγαλύτεροι εμείς- να μεγαλώσουμε μια καινούρια κοινωνία παιδιών, με σωστές αρχές, πάνω στο θέμα του αθλητισμού, του ποδοσφαίρου. Να αλλάξει η κουλτούρα της βίας γιατί έχουμε μετατρέψει το ποδόσφαιρό μας σε υποκουλτούρα», σημειώνει ο Άρης Καμπανός.

