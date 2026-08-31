Την ερχόμενη Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου θα δικαστεί στο Αυτόφωρο ο Άρης Μουγκοπέτρος, ο οποίος δεν έδωσε το παρών στη σημερινή δίκη, ζητώντας μέσω δικηγόρου, αναβολή.

Η αρχική αιτιολογία για το αίτημα της αναβολής ήταν ότι υποβλήθηκε χθες σε αιματολογική εξέταση για να διαπιστωθεί το ποσοστό αλκοόλ, η οποία όμως θα εκδοθεί σε δέκα ημέρες, με δεδομένο ότι η μέτρηση της τροχαίας ήταν με εισπνοή.

«Υπήρχε μία αμφισβήτηση εκ μέρους του, δεδομένου ότι η κατανάλωση αλκοόλ ήταν τρεις ώρες πριν τη μέτρηση. Του πρότεινα χθες να πάει σε ένα ιδιωτικό εργαστήριο και να κάνει την εξέταση», είπε ο δικηγόρος του, Λ. Αθανασόπουλος.

Το αίτημα απορρίφθηκε από το δικαστήριο με σύμφωνη εισαγγελική πρόταση, καθώς δεν προσκομίστηκε κάποιο αποδεικτικό της εξέτασης.

Στη συνέχεια, η υπεράσπιση τού ζήτησε αναβολή, καθώς ο δικηγόρος του βρισκόταν σε άδεια και δεν έχει προλάβει να προετοιμαστεί και να μελετήσει τη δικογραφία. Το αίτημα έγινε δεκτό και η δίκη αναβλήθηκε για την Πέμπτη.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος έκανε, πάντως, το πρωί μία ανάρτηση, αποδίδοντας την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ με ποσοστό 0.63 mg/L σε λάθος του:

«Θέλω να ζητήσω μια ειλικρινή συγγνώμη για το περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψή μου και σχετίζεται με κατανάλωση αλκοόλ. Έχω μετανιώσει πραγματικά για το λάθος μου. Δεν ψάχνω δικαιολογίες, αναγνωρίζω την ευθύνη μου και από εδώ και πέρα θα φροντίσω με τις πράξεις μου να δείξω την απαιτούμενη υπευθυνότητα και τον σεβασμό που οφείλω στον κόσμο που με αγαπά και με στηρίζει.»