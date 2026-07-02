Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» ο Αριστοτέλης Χαντζής. Με επείγουσα ανακοίνωσή της, η Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών ενημερώνει για τη ραγδαία επιδείνωση της υγείας του και απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες για άμεση προσφορά αίματος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Κοινότητας, ο Αριστοτέλης Χαντζής εμφανίζει σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια και μικροβιαιμία, με αποτέλεσμα να βρίσκεται διασωληνωμένος από τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, έπειτα από πολυήμερη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Έκτακτη έκκληση για αιμοδοσία

Λόγω της κατάστασής του, ο ασθενής έχει άμεση ανάγκη από μεταγγίσεις αιμοπεταλίων. Όσοι επιθυμούν και μπορούν να προσφέρουν αίμα, μπορούν να προσέρχονται στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» ή σε οποιοδήποτε αντίστοιχο κέντρο αιμοδοσίας της χώρας, από Δευτέρα έως Σάββατο, κατά τις ώρες 08:30 – 15:30.

Θα πρέπει να δηλωθεί το ονοματεπώνυμο «Αριστοτέλης Χαντζής» και η τοποθεσία νοσηλείας «Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) – Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, Αθήνα».

Παράλληλα, η Κοινότητα διοργάνωσε για σήμερα, Πέμπτη, στις 20:00, ανοιχτή συνέλευση και συγκέντρωση συμπαράστασης στο πάρκο του Ευαγγελισμού.

Το ιστορικό της απεργίας πείνας και η «δικαίωση του αγώνα»

Υπενθυμίζεται ότι ο Αριστοτέλης Χαντζής πραγματοποίησε μια μακρά απεργία πείνας που διήρκησε 140 ημέρες (έως τις 24 Ιουνίου), προτάσσοντας ως αίτημα την προστασία και τη διάσωση της Κοινότητας των Κατειλημμένων Προσφυγικών.

Στην ανακοίνωσή τους, τα μέλη της Κοινότητας τονίζουν πως η σκληρή αυτή προσπάθεια απέδωσε καρπούς, καθώς πέτυχε την κοινωνική αναγνώριση του εγχειρήματος και τη δημιουργία μιας ασπίδας προστασίας γύρω από αυτό. Όπως αναφέρουν, η έκβαση αυτή οδήγησε σε πλήρη κατάρρευση το κυβερνητικό σχέδιο για την περιοχή, χαρακτηρίζοντας τη δικαίωση αυτή ως μια νίκη της αξιοπρέπειας και της επαναοικειοποίησης του δημόσιου χώρου.

«Πυρά» κατά της κυβέρνησης και του σχεδίου «ανάπλασης»

Η Κοινότητα συνδέει τις εξελίξεις στην υγεία του συντρόφου τους με τις πολιτικές εξελίξεις γύρω από το προσφυγικό συγκρότημα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Κάνουν λόγο για «φιάσκο» του σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, επικαλούμενοι επίσημη ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στις 30/06), σύμφωνα με την οποία δεν υφίσταται καμία εγκεκριμένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το έργο, ούτε έχει εκδοθεί σχετική πρόσκληση ένταξης στο πρόγραμμα «Αττική».

Τέλος, το κείμενο καταγγέλλει τη στάση της κυβέρνησης και τις πρόσφατες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Π. Μαρινάκη, περί επικείμενης εκκένωσης της κοινότητας. Η Κοινότητα των Προσφυγικών αποδίδει τις δηλώσεις αυτές σε προσπάθεια αποπροσανατολισμού από τις ευθύνες που βαραίνουν την πολιτική ηγεσία σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Αριστοτέλη Χαντζή, ξεκαθαρίζοντας πως οι κινητοποιήσεις και ο αγώνας τους θα συνεχιστούν.