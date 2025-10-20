Στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας που έχουν αποσπαστεί στο ΕΚΑΒ στο Λεωνίδιο Αρκαδίας κάνουν λόγο για δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και άνιση μεταχείριση σε σχέση με τα στελέχη του ΕΚΑΒ.

Όπως αναφέρει ο Ηλίας Προύφας στο kranosgr.com η διαμονή τους πραγματοποιείται σε κατοικία με δύο δωμάτια για τρία άτομα, κάτι που δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην καθημερινότητά τους.

Επιπλέον, η θέρμανση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, καθώς το σπίτι διαθέτει μόνο ένα κλιματιστικό 9.000 BTU, το οποίο δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες των διαμενόντων, ειδικά τους χειμερινούς μήνες.

Πέρα από τις συνθήκες διαβίωσης, τα στελέχη εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια και για το πρόγραμμα υπηρεσιών, σημειώνοντας ότι ενώ τα στελέχη του ΕΚΑΒ εκτελούν οκτώ υπηρεσίες στο δεκαπενθήμερο, οι ίδιοι υποχρεώνονται να πραγματοποιούν έντεκα έως δώδεκα.

Όπως τονίζουν, ζητούν ίση κατανομή υπηρεσιών μεταξύ όλων των εργαζομένων, ώστε να υπάρχει δίκαιη αντιμετώπιση.

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, παρόμοια προβλήματα δεν παρατηρούνται στα Τρόπαια, όπου άλλα τρία στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας διαμένουν σε κατοικία που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες τους, τόσο ως προς τη διαμονή όσο και ως προς τη θέρμανση.

Τα στελέχη απευθύνουν έκκληση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάσουν την κατάσταση και να δοθεί άμεσα λύση, ώστε να μπορούν να επιτελούν απρόσκοπτα τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο της αποστολής τους στο ΕΚΑΒ.

Επιμέλεια: Χρήστος Μαζάνης