Εφιαλτικές στιγμές στα χέρια αδίστακτων κακοποιών έζησε, το βράδυ της Κυριακής, ιδιοκτήτης βενζινάδικου στην περιοχή Κοκλαμά της Γορτυνίας.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, oι πέντε ληστές, με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, είχαν στήσει καρτέρι στον 58χρονο επιχειρηματία.

Τον ακινητοποίησαν με την απειλή πιστολιού, τη στιγμή που έκλεινε το βενζινάδικο και τον οδήγησαν στο σπίτι του, το οποίο είναι σε μικρή απόσταση.

Τον έδεσαν σε μια καρέκλα και με την χρήση τροχού παραβίασαν το χρηματοκιβώτιο που περιείχε 200.000 ευρώ.

Οι δράστες, παρέμειναν στο σπίτι μιάμιση ώρα, ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, κατέστρεψαν το σύστημα ασφαλείας, τις κάμερες και το καταγραφικό, ενώ φρόντιζαν να μην αφήσουν δακτυλικά αποτυπώματα.

Οι ληστές αποχώρησαν λίγο μετά τις έντεκα και δέκα το βράδυ της Κυριακής και δεκαπέντε λεπτά αργότερα, ο 58χρονος επιχειρηματίας κατάφερε να λυθεί και να τηλεφωνήσει στην Άμεση Δράση της Α.Δ Αρκαδίας.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Τρίπολης έφτασαν στο χωριό το πρωί της Δευτέρας και προσπάθησαν να συγκεντρώσουν αξιοποιήσιμα στοιχεία που άφησαν πίσω τους οι πέντε δράστες.