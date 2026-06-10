Σε τέσσερα ανέρχονται μέχρι στιγμής τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων στην Αρκαδία, με τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής και τα μέτρα περιορισμού να εφαρμόζονται ήδη στις πληγείσες εκτροφές.

Εντοπισμός νέων εστιών – Σε επιτήρηση η περιοχή

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα κρούσματα έχουν εντοπιστεί σε διαφορετικές εκτροφικές μονάδες της περιοχής, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό για πιθανή περαιτέρω διασπορά της νόσου.

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων αποτελεί ιδιαίτερα μεταδοτική ιογενή νόσο με σοβαρές επιπτώσεις στην κτηνοτροφία, καθώς μπορεί να πλήξει μεγάλο μέρος του ζωικού κεφαλαίου σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Θανατώσεις ζώων στις μολυσμένες εκτροφές

Στο πλαίσιο των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων, στις εκτροφές όπου επιβεβαιώθηκε η παρουσία της νόσου πραγματοποιήθηκαν θανατώσεις ζώων, προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση της ευλογιάς σε γειτονικές μονάδες και περιοχές.

Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες τονίζουν ότι πρόκειται για υποχρεωτικό μέτρο εκρίζωσης της νόσου, το οποίο εφαρμόζεται διεθνώς σε αντίστοιχες επιζωοτίες, στο πλαίσιο της προστασίας του υπόλοιπου ζωικού πληθυσμού.

Αυστηροί έλεγχοι και μέτρα βιοασφάλειας

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι στις εκτροφές της Αρκαδίας, με στόχο την ιχνηλάτηση πιθανών νέων εστιών και την αποτροπή εξάπλωσης της νόσου.

Οι αρχές απευθύνουν ισχυρές συστάσεις προς τους κτηνοτρόφους για αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας, καθώς η έγκαιρη αναγνώριση και αναφορά ύποπτων περιστατικών θεωρείται καθοριστική για τον έλεγχο της επιζωοτίας.

Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει υπό στενή παρακολούθηση, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.