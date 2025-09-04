Όπως τόνισε ο κ. Γιάννης Χασάπης, αντιδήμαρχος αγροτικής ανάπτυξης Δήμου Τρίπολης, η λίμνη στεγνώνει λόγω λειψυδρίας, με τη στάθμη του νερού να έχει υποχωρήσει αισθητά, γεγονός που επηρεάζει την παραγωγική διαδικασία, αφού η Τάκα αποτελούσε τον σημαντικότερο πνεύμονα άρδευσης των καλλιεργειών της περιοχής. Η λίμνη, όπως είπε, βρίσκεται στο χειρότερο επίπεδο των τελευταίων δέκα χρόνων από απόψεως στάθμης, ενώ υπάρχουν σκέψεις να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η λίμνη Τάκα βρίσκεται σε υψόμετρο 650 μέτρων, στο οροπέδιο της Τεγέας και σε απόσταση δέκα χιλιομέτρων από την Τρίπολη. Έχει γλυκό νερό και αποτελεί σημαντικό υγροβιότοπο της Πελοποννήσου, με πολλά πτηνά και ψάρια. Στη φυσική της πανίδα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, λευκοτσικνιάδες, χαλκόκοτες, φιδαετοί, γλαρόνια, πάπιες και κορμοράνοι.

Η λίμνη Τάκα αποτελεί κυρίως εποχική λίμνη και αποστραγγίζεται μέσα από ένα σύστημα από καταβόθρες σε υπόγειους ποταμούς. Έτσι το καλοκαίρι αποστραγγίζεται ολοκληρωτικά, ενώ το φθινόπωρο αρχίζει να γεμίζει πάλι, με μέγιστο βάθος το μισό μέτρο, με βρόχινα νερά αλλά και ρεμάτων που καταλήγουν στην λίμνη με μεγαλύτερο το Βαλτετσόρεμα, ώσπου φτάνει σε πληρότητα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας το χωριό Βουνό, στις όχθες της Τάκας, ουσιαστικά τον χειμώνα είναι παρόχθιο και το καλοκαίρι μεσόγειο.