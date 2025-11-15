Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής

Συνελήφθη, χθες (14.11.2025) το πρωί, στην Τρίπολη, από Αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, 54χρονος Ελληνας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, ύστερα από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων, Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Βόρειας Κυνουρίας, πραγματοποίησαν έρευνα σε οικία του 54χρονου, σε τοπική κοινότητα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, όπου βρέθηκαν, συνολικά και κατασχέθηκαν:

-1- κυνηγετικό όπλο, η άδεια κατοχής του οποίου είχε λήξει,

-1- κυνηγετικό αεροβόλο, τύπου «φλόμπερ», μετά άδειου κάλυκα

-1- πιστόλι, μετά γεμιστήρα και -8- φυσίγγια εντός αυτής,

-1- πιστόλι, μετά γεμιστήρα και

-18- φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων.

Ο συλληφθέντας οδηγήθηκε αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κυνουρίας.

