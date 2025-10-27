Χρήστος Μαζάνης

Σε θρίλερ έχει εξελιχθεί η υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου Κώστα Ασλανίδη από την περιοχή της Καρύταινας Αρκαδίας.

Ο Κώστας Ασλανίδης εξαφανίστηκε στις 7 Αυγούστου του 2025 και από τότε δεν έχει βρεθεί κανένα σημάδι ζωής.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 8 Αυγούστου για την εξαφάνιση και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με την περιγραφή, ο 33χρονος έχει ύψος 1,87μ., είναι 88 κιλά, έχει καστανά πράσινα μάτια και μαύρα μακριά μαλλιά αλoγoουρά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι t-shirt, μαύρη κοντή βερμούδα και μαύρα αθλητικά παπούτσια. Επίσης οδηγούσε μια μαύρη μηχανή Yamaha, με αριθμό πινακίδας ΟΑΧ 0325.

Το βράδυ της εξαφάνισής του ο 33χρονος άνδρας φέρεται να είχε ξεκινήσει για να πάει σε εκδήλωση που λάμβανε χώρα στο ναό του Επικούρειου Απόλλωνα, στις Βάσσες Φιγαλείας, στην Ηλεία, οδηγώντας την μηχανή του.

Στις έρευνες τις τελευταίες ημέρες συμμετέχει πια η ομάδα «Αnubis» με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους εντοπισμού ανθρώπινων υπολειμμάτων και νεκρών, έπειτα από επίσημο αίτημα των Αρχών.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει στο Zougla.gr, η υπεύθυνη επικοινωνίας της «Anubis», Kέλλυ Διακομανώλη, το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει εντοπιστεί η μοτοσυκλέτα του, δημιουργεί πολλά ερωτήματα.

