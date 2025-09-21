Μοιραία κατάληξη είχε εξόρμηση για κυνήγι αγριόχοιρου το πρωί του Σαββάτου στην Αρκαδία, καθώς ένας 57χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του από πυροβολισμό φίλου του, στην περιοχή ανάμεσα στο Χρυσοχώρι και τη Λιοδώρα.

Σύμφωνα με το STAR, ο άτυχος κυνηγός είχε βγει στο βουνό μαζί με τρεις ακόμη συναδέλφους του, όταν ένας εξ αυτών, αντιλαμβανόμενος κίνηση μέσα στη βλάστηση, πυροβόλησε θεωρώντας ότι πρόκειται για αγριογούρουνο. Η σφαίρα όμως βρήκε τον 57χρονο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

«Αλληλοτουφεκίστηκαν οι άνθρωποι. Από λάθος, αδερφέ… την πλήρωσε ο άνθρωπος», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας στο STAR, περιγράφοντας το τραγικό συμβάν.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί και θηροφύλακες, ενώ η τοπική κοινωνία έχει συγκλονιστεί από την απώλεια του 57χρονου, πατέρα τεσσάρων παιδιών.

Η τραγική σύμπτωση

Όπως αποκαλύπτει το patrisnews.com, ο ίδιος άνδρας ήταν παρών πριν από περίπου επτά χρόνια σε ανάλογο δυστύχημα, επίσης σε κυνήγι αγριόχοιρου. Τότε, ένας 18χρονος είχε σκοτωθεί κατά λάθος από τον νονό του. Στην ίδια παρέα βρίσκονταν τόσο ο 57χρονος που έχασε τώρα τη ζωή του όσο και ο άνθρωπος που πάτησε τη σκανδάλη το πρωί του Σαββάτου.