Αρνείται τις κατηγορίες ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής στο Ηράκλειο, Μύρων Χιλεντζάκης, ο οποίος σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση που εισέπραττε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για την οποία έχουν γίνει 16 συλλήψεις.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στους δημοσιογράφους η δικηγόρος του Αλεξάνδρα Σπανάκη, το κατηγορητήριο για τον 47χρονο θα αποδομηθεί, ενώ σύμφωνα με την ίδια, δεν προκύπτουν οι νομικές προδιαγραφές για τη δικογραφία που αφορά στη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

«Το κατηγορητήριο θα αποδομηθεί και φυσικά με αυτόν τον τρόπο στερούνται βασικά υπερασπιστικά δικαιώματα οι κατηγορούμενοι. Για μένα ήδη η διόγκωση του αξιοποίνου σε μια δικογραφία η οποία αυτή τη στιγμή έχει διαβιβαστεί μόνο τυπικώς στον Εισαγγελέα Ηρακλείου και δεν την γνωρίζω, οφείλω να σας πω ότι μάλλον τελικώς αυτό το κατηγορητήριο θα αποδομηθεί και μάλιστα με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι εξαιρετικά εντυπωσιακός, όσον αφορά το τι θα αποδειχθεί στο μέλλον».

Η μεταγωγή των συλληφθέντων στην Αθήνα θα γίνει απόψε το βράδυ (13/12), με πλοίο της γραμμής για Πειραιά, για να οδηγηθούν την ερχόμενη Δευτέρα (15/12), ενώπιον Ευρωπαίου Εισαγγελέα.

«Από τη στιγμή που υπάρχει αστυνομική επιχείρηση και τηρείται μυστικότητα η οποία έχει να κάνει με την ίδια την επιχείρηση, προφανώς και σεβόμαστε και τους θεσμούς και τις αρχές, αλλά πρωτίστως εγώ, πρέπει να προασπίσω τα δικαιώματα του εντολέως μου, και αυτά, σε κανένα στάδιο της διαδικασίας, δεν μπορεί να καταπατούνται», συμπλήρωσε η κ. Σπανάκη.

Τι δήλωσε ο δικηγόρος του λογιστή και της συζύγου του

Ο Φραγκίσκος Λαμπρινός, δικηγόρος στο επάγγελμα, συνήγορος υπεράσπισης του λογιστή και της συζύγου του, που επίσης έχουν συλληφθεί, τόνισε πως η μοναδική εμπλοκή των δύο κατηγορουμένων φέρεται να είναι ένας τραπεζικός λογαριασμός.

«Στον τραπεζικό αυτό λογαριασμό που χειριζόταν αποκλειστικά και μόνο ο λογιστής, φέρεται να έχει κατατεθεί ένα χρηματικό ποσό το οποίο αξιολογήθηκε ως ύποπτο. Γι΄ αυτό το ποσό, ο κατηγορούμενος θα δώσει πλήρεις και αναλυτικές εξηγήσεις».

Για την δικηγόρο, σύζυγο του λογιστή ο κ. Λαμπρινός δήλωσε: «Είναι, κατά τη γνώμη μου, εξαιρετικά σκληρό και άδικο, μια γυναίκα, μητέρα και δικηγόρος να συλλαμβάνεται με αυτόν τον τρόπο, να εμφανίζεται ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, με μοναδικό κριτήριο ότι είναι συνδικαιούχος στον συγκεκριμένο λογαριασμό, χωρίς οποιοδήποτε άλλο συνοδό στοιχείο».

Ο ίδιος απηύθυνε έκκληση να μη γίνεται χρήση και δημοσιοποίηση ονομάτων και φωτογραφιών των κατηγορουμένων και πρόσθεσε πως μέχρι στιγμής, δεν φέρεται να προκύπτει η κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης.

