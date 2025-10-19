Για πάνω από πέντε ώρες βρισκόταν στο γραφείο της ανακρίτριας ο 22χρονος, που κατηγορείται ότι σκότωσε τους δύο άνδρες σε κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, Δημήτρη Γκαβέλα, δεν ήταν αυτός που πυροβόλησε, ενώ δεν μπήκε καν στο χώρο του κάμπινγκ. Όσο για την αναγνώριση που έγινε από τον αυτόπτη μάρτυρα, υποστήριξε ότι αυτή ήταν εσφαλμένη.

Μάλιστα υπέδειξε τον δεύτερο συλληφθέντα για την υπόθεση, επίσης 22χρονο, ως αυτόν που μπήκε στο κάμπινγκ, δηλαδή στον τόπο όπου έγινε η δολοφονία.

Επιπλέον, από την κατάθεσή του προέκυψε ότι θεωρεί ότι ο ανιψιός του θύματος, αναγνώρισε όχι τα δικά του ρούχα, αλλά τα ρούχα που φορούσε ο συγκατηγορούμενός του.

Δείτε όλες τις δηλώσεις στο βίντεο που ακολουθεί:

Να σημειωθεί ότι πριν λίγο τις 8 το βράδυ μεταφέρθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας και ο δεύτερος κατηγορούμενος για να απολογηθεί.

