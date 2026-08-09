Νέα στοιχεία έχουν έρθει στη δημοσιότητα για το τροχαίο στη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου που προκάλεσε τον τραυματισμό δύο αστυνομικών.

Ο Γερμανός οδηγός του ενοικιαζόμενου οχήματος που εμβόλισε δύο άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό.

Η έρευνα των Αρχών για την εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο ατύχημα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γερμανός φέρεται να προέβη σε μια ριψοκίνδυνη αναστροφή, κατά την οποία παρέσυρε τους ένστολους.

Βίντεο από το τροχαίο στη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου:

Υπενθυμίζουμε πως το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 22:30, όταν ένα ενοικιαζόμενο όχημα, μέσα στο οποίο βρίσκονταν τέσσερις τουρίστες επιχείρησε να πραγματοποιήσει αναστροφή την ώρα που κινείτο στο ρεύμα προς Σούνιο.

Ο οδηγός, φαίνεται πως είχε σκοπό να κινηθεί προς Αθήνα και για αυτόν τον λόγο πήρε την απόφαση να κάνει την επικίνδυνη αναστροφή. Οι αστυνομικοί δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν και έτσι προκλήθηκε η σφοδρή σύγκρουση.

Εκτός κινδύνου οι δύο αστυνομικοί

Οι δύο άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τραυματίστηκαν από το τροχαίο και μεταφέρθηκαν στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Έχουν υποστεί τραύματα και κακώσεις, ενώ ενδέχεται να χρειαστούν ακόμη κάποιες ημέρες νοσηλείας και αποκατάστασης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους γιατρούς, και οι δύο έχουν διαφύγει τον κίνδυνο και η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται καλή.