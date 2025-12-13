Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (13/12), η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια της Λάρισας, με κεντρικό θέμα τη λήψη απόφασης σχετικά με τις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα, μετά και την πρόσκληση που τους απηύθυνε για συνάντηση ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η σύσκεψη των αγροτών διήρκησε πάνω από 2,5 ώρες.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι αγρότες είναι αρνητικοί στη συνάντηση της Δευτέρας με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, εάν δεν υπάρξουν «εγγυήσεις» ότι θα δοθούν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Συγκεκριμένα οι αγρότες ζητούν εχέγγυα, προκειμένου να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη τη Δευτέρα το απόγευμα, και για αυτό το λόγο προτίθενται να συντάξουν έγγραφο 7 ή 10 σημείων, το οποίο θα του αποστείλουν.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έγγραφο που θα προκύψει από την πανελλαδική συνάντηση θα καθαρογραφεί αργά τη νύχτα ή αύριο το πρωί κι ακολούθως θα σταλεί στον Πρωθυπουργό και στους καθ’ ύλην αρμοδίους υπουργούς.

Ανάμεσα στα αιτήματά τους είναι η μείωση στις τιμές των αγροτικών καυσίμων και του ενεργειακού κόστους, καθώς και η αποκατάσταση των επιδοτήσεων στα προ 5ετίας επίπεδα.

Όπως έγινε γνωστό, αύριο αναμένεται να αποστείλουν τα αιτήματά τους στο Μέγαρο Μαξίμου και τα συναρμόδια Υπουργεία.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, την ερχόμενη εβδομάδα, πιθανότατα την Τρίτη ή την Τετάρτη, πρόκειται να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, προβαίνοντας σε κλείσιμο Εθνικών και παρακαμπτήριων οδών.

Αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις που «τρέχουν».

«Προσχηματικός ο διάλογος» λέει ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας

Μιλώντας αργά το μεσημέρι στους δημοσιογράφους για τις αποφάσεις των αγροτών, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, είπε ότι οι αγρότες δεν θα πάνε στη συνάντηση της Δευτέρας, γιατί ο διάλογος είναι προσχηματικός και δεν θέλουν να ακούσουν απλώς λόγια συμπάθειας.

Τόνισε ότι οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, παραμένουν στα μπλόκα και θα περιμένουν τις απαντήσεις τις κυβέρνησης στη λίστα με τα αιτήματά τους. «Θα νικήσουμε, έχουμε τη δύναμη να ικανοποιηθούν κάποια από τα αιτήματά μας» τόνισε, αναφέροντας ότι την Τετάρτη και την Παρασκευή θα γίνουν, συμβολικά, και αποκλεισμοί παρακαμπτήριων οδών.

Μαρινάκης προς αγρότες: Έκκληση για διάλογο αλλά χωρίς κλειστούς δρόμους

«Από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ναι στον διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους» είπε από το βήμα της Βουλής για τις αγροτικές κινητοποιήσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Λίγες ώρες μετά την απόφαση των αγροτών να απορρίψουν την πρόσκληση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για συνάντηση την προσεχή Δευτέρα στο Μαξίμου προκειμένου να συζητηθεί το σύνολο των αιτημάτων και των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρεμβαίνοντας στην συζήτηση που διεξάγεται στην Ολομέλεια του κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό επανέλαβε πως «εμείς από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ναι στον διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους».

«Αυτό που λέμε εκφράζει – αν όχι όλη – την συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας. Μετά από μια υπερδεκαετή κρίση και ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται στήριξη και η κυβέρνηση δίνει όσα παραπάνω μπορεί. Πραγματικά χρήματα, όχι από λεφτόδεντρα. Φέτος δίνονται παραπάνω λεφτά στους αγρότες σε επίπεδο ενισχύσεων” σημείωσε ο κ. Μαρινάκης για να προσθέσει “οι αγρότες ζητούν περισσότερα! Ειδικά οι κτηνοτρόφοι που πλήττονται περισσότερο και έχουν κάθε δίκιο να το ζητούν. Όταν όμως προβάλεις τα αιτήματα χωρίς να θέλεις καν να τα συζητήσεις μάλλον ο διάλογος που επικαλείσαι είναι προσχηματικός. Εμείς λέμε ναι στον διάλογο όχι στους κλειστούς δρόμους. Όχι στην ταλαιπωρία ανθρώπων που θέλουν να κάνουν θεραπεία για τον καρκίνο, που θέλουν να πάνε στην δουλειά τους, που θέλουν να πάνε στα χωριά τους για τις γιορτές».

Σημειώνεται πως εκατοντάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι έδωσαν νωρίτερα δυναμικό «παρών» και δήλωσαν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα μέχρι να ικανοποιηθούν τα βασικά αιτήματά τους, τα οποία αφορούν το κόστος παραγωγής, τις καθυστερήσεις στις ενισχύσεις και άλλα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Εκπρόσωποι των αγροτών που μίλησαν σε δημοσιογράφους πριν από την έναρξη της σύσκεψης εμφανίστηκαν με σκληρή στάση. Ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, τόνισε χαρακτηριστικά:

«Είμαστε αποφασισμένοι, εφόσον δεν υπάρχουν ακόμη απαντήσεις από την Κυβέρνηση, με το πέρας της σύσκεψης να στείλουμε τα αιτήματά μας και να περιμένουμε ξεκάθαρες απαντήσεις. Θα πάμε σε διάλογο, μόνο αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ώστε να υπάρξει πρόσφορο έδαφος, με συγκεκριμένες απαντήσεις του Πρωθυπουργού στα αιτήματά μας. Διαφορετικά, θεωρούμε ότι πρόκειται για επικοινωνιακό σόου της Κυβέρνησης. Η Κυβέρνηση λέει ότι το τανγκό χρειάζεται δύο. Το ίδιο ισχύει και για μια συνάντηση. Ο κ. Μητσοτάκης ενήργησε αυθαίρετα, κλείνοντας μόνος του το ραντεβού. Ο Πρωθυπουργός μπορεί ανά πάσα στιγμή να παρέμβει ώστε να δημιουργηθεί βάση διαλόγου, αλλά θα πρέπει πρώτα να αναρωτηθεί αν πράγματι επιδιώκει λύσεις».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Γιάννης Κουκούτσης, επίσης από την Ομοσπονδία Λάρισας, ο οποίος δήλωσε:

«Δεν μπορούμε να πάμε σε έναν προσχηματικό διάλογο. Δεν έχουμε χρονικούς περιορισμούς – θυμίζω ότι έχουμε βρεθεί ακόμη και 40 ημέρες στον δρόμο, και ελπίζω να μη χρειαστεί να επαναληφθεί». Παράλληλα διευκρίνισε ότι «Κρητικοί αγρότες θα συμμετάσχουν στη σύσκεψη, ωστόσο δεν πρόκειται για εκείνους που είχαν συναντηθεί με την Κυβέρνηση τις προηγούμενες ημέρες».

Όπως εκτιμάται, τα αιτήματα θα συνταχθούν και θα αποσταλούν στην Κυβέρνηση εντός της ημέρας, με περιθώριο τριών ημερών για την παροχή απαντήσεων.