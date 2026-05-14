«Αρνητικός στον χανταϊό και καλά στην υγεία του», είναι ο Έλληνας επιβάτης που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.

O Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με την κατάσταση του επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου που είχε κρούσματα χανταϊού. Ο επιβάτης, ο οποίος παραμένει σε καραντίνα στο νοσοκομείο «Αττικόν», είναι αρνητικός στον ιό και η υγεία του είναι εξαιρετικά καλή.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε: «Είναι αρνητικός στον χανταϊό. Είναι πάρα πολύ καλά στην υγεία του. Θέλω να τον ευχαριστήσω για άλλη μία φορά. Ο άνθρωπος αυτός υφίσταται μία πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και την υφίσταται για όλους εμάς».

Δείτε σχετικό βίντεο:

Ο υπουργός εξήγησε ότι η απόφαση για την τήρηση του αυστηρότερου πρωτοκόλλου – που προβλέπει 45 ημέρες καραντίνα εντός νοσοκομείου, αντί της δυνατότητας καραντίνας στο σπίτι – ελήφθη λόγω της τουριστικής φύσης της χώρας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν έχουμε τρόπο επιτήρησης στο σπίτι του. Αν μία στο δισεκατομμύριο είχαμε κρούσμα χανταϊού στην Ελλάδα, στην έναρξη της τουριστικής περιόδου, θα αποτελούσε παράγοντα μεγάλης ζημιάς για χιλιάδες επιχειρήσεις, εργαζόμενους και για τη χώρα».

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι ο επιβάτης δέχθηκε αμέσως να τηρήσει το συγκεκριμένο πρωτόκολλο, χωρίς καμία αντίρρηση, επιδεικνύοντας υπευθυνότητα. Τόνισε, επίσης, ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς «ο χανταϊός δεν είναι covid».

Καταλήγοντας, ο κ. Γεωργιάδης διέψευσε κατηγορηματικά φήμες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο για νέες καραντίνες ή υποχρεωτική χρήση μάσκας, τονίζοντας: «Τίποτα από αυτά δεν ισχύει, κανένας τέτοιος σχεδιασμός δεν υπάρχει, μην υπερβάλλουμε».