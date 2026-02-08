Μια 35χρονη γυναίκα στην Άρτα έφυγε ξαφνικά από τη ζωή λίγες μέρες αφότου γέννησε.

Η γυναίκα διακομίστηκε το πρωί του Σαββάτου, 7 Φεβρουαρίου, στο νοσοκομείο, όπου παρά την προσπάθεια που έγινε από τους γιατρούς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Νωρίτερα είχε αισθανθεί αδιαθεσία και είχε χάσει τις αισθήσεις της.

Πριν 15 μέρες, η άτυχη 35χρονη είχε φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της. Ο τοκετός είχε γίνει σε κλινική των Ιωαννίνων και η γυναίκα είχε επιστρέψει στο σπίτι της μαζί με το μωρό της.

Μέχρι και το πρωί του Σαββάτου δεν είχε διαγνωστεί κανένα πρόβλημα υγείας και δεν είχε βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό.

Τα αίτια θανάτου αναμένεται να προκύψουν από την νεκροψία – νεκροτομή.