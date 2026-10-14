Μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης των τελευταίων ετών στην Ήπειρο εξιχνίασε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας. Η υπόθεση εκτυλίχθηκε την 9η Οκτωβρίου, όταν τα μέλη του κυκλώματος έστησαν μια ιδιαίτερα καλοστημένη παγίδα σε ηλικιωμένη γυναίκα.

Αρχικά, άγνωστος συνεργός επικοινώνησε μαζί της και την απείλησε ότι επικείμενοι ληστές σχεδίαζαν εισβολή στο σπίτι της. Αμέσως μετά, έτερο μέλος της οργάνωσης κάλεσε την ηλικιωμένη προσποιούμενος τον αστυνομικό. Ισχυριζόμενος ότι οι αρχές γνώριζαν για το χτύπημα και είχαν ήδη περικυκλώσει την κατοικία, την έπεισε να συγκεντρώσει σε μια σακούλα όλα τα χρήματα και τα τιμαλφή της, συνολικής αξίας άνω των 150.000 ευρώ.

Ακολουθώντας τις υποδείξεις του ψευτο-αστυνομικού, η τρομοκρατημένη γυναίκα πέταξε τη σακούλα από το μπαλκόνι με την αυταπάτη ότι θα χρησιμοποιούνταν ως δόλωμα για τη σύλληψη των δραστών. Στο σημείο περίμενε η κατηγορούμενη γυναίκα, η οποία παρέλαβε τα αντικείμενα και εξαφανίστηκε.

Η έρευνα της Αστυνομίας και οι συλλήψεις

Μετά από μεθοδική έρευνα και ανάλυση των στοιχείων, οι αστυνομικοί του Τμήματος Άρτας κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους εμπλεκόμενους. Το μεσημέρι της Τρίτης 13 Οκτωβρίου 2026, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη έφοδος στην κατοικία όπου διαμένουν οι δύο κατηγορούμενοι σε περιοχή της Άρτας, η οποία κατέληξε στη σύλληψη ενός άνδρα και μιας γυναίκας.

Τα ευρήματα της έρευνας και η δικαστική εξέλιξη

Πέρα από την εμπλοκή τους στην υπόθεση της απάτης, οι συλληφθέντες βρέθηκαν αντιμέτωποι και με κατηγορίες για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο σπίτι τους, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν 79 ναρκωτικά χάπια, μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, καθώς και το χρηματικό ποσό των 330 ευρώ.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άρτας, ενώ οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό τυχόν άλλων συνεργών της οργάνωσης.