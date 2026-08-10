Ένας 16χρονος αναβάτης μοτοσυκλέτας έπεσε σε γκρεμό, έπειτα από τροχαίο ατύχημα με επιβατηγό όχημα, το απόγευμα της Δευτέρας (10/08) στην Άρτα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον ανήλικο, παραδίδοντάς τον με τις αισθήσεις του στο ΕΚΑΒ.

Τροχαίο στην Επαρχιακή Οδό Κομποτίου – Σκουληκαριάς

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 16χρονος επέβαινε σε μοτοσυκλέτα η οποία ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με επιβατηγό αυτοκίνητο στην Επαρχιακή Οδό Κομποτίου – Σκουληκαριάς.

Από τη σύγκρουση, η μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της, με αποτέλεσμα ο νεαρός αναβάτης να βρεθεί στο κενό και να πέσει σε απόκρημνο γκρεμό.

Επιχείρηση διάσωσης από δυσπρόσιτο σημείο

Για την επιχείρηση ανάσυρσης κινητοποιήθηκαν αμέσως 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, προερχόμενοι από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αστροχωρίου και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Άρτας.

Οι διασώστες εντόπισαν τον 16χρονο σε ιδιαίτερα δυσπρόσιτο σημείο.

Με τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού, σχοινιών και φορείου, κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν με ασφάλεια και να τον μεταφέρουν στο οδόστρωμα.

Ο νεαρός παρελήφθη διατηρώντας τις αισθήσεις του από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να διακομιστεί στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.