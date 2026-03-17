Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές και την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Άρτας μετά από σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή του Κλειστού, στον Δήμο Νικολάου Σκουφά.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, ένας 53χρονος εργάτης, που εκτελούσε εργασίες σε οδικό έργο, έχει παγιδευτεί κάτω από όγκους χωμάτων μετά από ξαφνική κατολίσθηση.

Η κινητοποίηση των δυνάμεων διάσωσης είναι μεγάλη.

Το ατύχημα συνέβη σε σημείο πριν την είσοδο του χωριού Κλειστό, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη χωματουργικές εργασίες για τη βελτίωση του οδικού δικτύου. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μεγάλος όγκος χωμάτων αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα να καταπλακώσει τον εργάτη.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, κλιμάκια της ΕΜΑΚ, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ κάτοικοι της περιοχής, αλλά και συνάδελφοι του 53χρονου προσπαθούν με κάθε μέσο να τον απεγκλωβίσουν.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχε σημειωθεί σεισμός στη Θεσπρωτία. Δεν έχει γίνει γνωστό εάν το φαινόμενο συνδέεται με το εν λόγω περιστατικό κατολίσθησης.