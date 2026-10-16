Ελεύθερος, χωρίς περιοριστικούς όρους, αφέθηκε ο οφθαλμίατρος του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, μετά την αναβολή της δίκης του στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Άρτας για τις 30 Οκτωβρίου 2026. Ο ιατρός αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες περί δωροληψίας («φακελάκι»), ενώ πέρασε στην αντεπίθεση, υποβάλλοντας μήνυση κατά του καταγγέλλοντος για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου που ανέλαβε την υπεράσπισή του (Αλέξη Κούγια), κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ο γιατρός παρέστη με τον συνήγορό του, Κωνσταντίνο Συνοδινό, δήλωσε αθώος, παραιτήθηκε από το δικαίωμα τριήμερης αναβολής και ζήτησε την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης.

Το Δικαστήριο έκανε δεκτά τα αιτήματα της υπεράσπισης για κλήτευση του καταγγέλλοντος, ο οποίος απουσίαζε, της νοσηλεύτριας υποδοχής, καθώς και την προσκόμιση του εισιτηρίου νοσηλείας της ασθενούς. Παράλληλα, το δικαστήριο ήρε την κράτηση του γιατρού, χωρίς να του επιβάλει κανένα περιοριστικό όρο ή απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματός του.

Η πλευρά του γιατρού κάνει λόγο για «μύθευμα» και «κακοστημένη σκευωρία», τονίζοντας ότι το εισιτήριο νοσηλείας και μαρτυρίες αποδεικνύουν πως η ασθενής και ο συγγενής της προσήλθαν στο νοσοκομείο με καθυστέρηση, σε χρόνο που ο γιατρός χειρουργούσε ήδη άλλους ασθενείς και συνεπώς δεν ήρθε σε επαφή μαζί τους.

Παράλληλα, διαψεύδει κατηγορηματικά οποιαδήποτε απαίτηση, διαπραγμάτευση ή παραλαβή χρηματικού ποσού, υπογραμμίζοντας ότι ο γιατρός έχει αθωωθεί πανηγυρικά δύο φορές στο παρελθόν από παρόμοιες ψευδείς καταγγελίες.

Η ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου (Αλέξη Κούγια) που εκπροσωπεί τον γιατρό

«Το δικηγορικό μας γραφείο ανέλαβε την υπεράσπιση του χειρουργού οφθαλμίατρου του ΓΝ Άρτας, ο οποίος κατηγορείται ότι ζήτησε και έλαβε από συγγενή ασθενούς χρηματικό ποσό για τη διενέργεια χειρουργικής επέμβασης.

Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης σήμερα στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Άρτας ο κατηγορούμενος παρέστη μαζί με τον συνήγορο υπεράσπισης Κωνσταντίνο Συνοδινό, Δικηγόρο Αθηνών, δήλωσε ότι είναι ΑΘΩΟΣ, παραιτήθηκε του δικαιώματος να ζητήσει τριήμερη αναβολή και ζήτησε την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης υποβάλλοντας τα εξής αιτήματα επί της ουσίας:

Να κλητευθεί ο καταγγέλλων, ο οποίος απουσίαζε από το Δικαστήριο, να κλητευθεί η νοσηλεύτρια που υποδέχθηκε την ασθενή και τον καταγγέλλοντα συγγενή της κατά τη μετάβασή τους στο νοσοκομείο, και να προσκομιστεί με επιμέλεια της Εισαγγελίας το εισιτήριο νοσηλείας της ασθενούς, εκ του οποίου προκύπτει η ώρα προσέλευσής της στο νοσοκομείο.

Το Δικαστήριο δέχθηκε τα ως άνω αιτήματα και ανέβαλε την υπόθεση για τις 30.10.2026 αίροντας την κράτηση του ιατρού και χωρίς να του επιβάλει οποιαδήποτε απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματός του.

Ο ιατρός διαψεύδει κατηγορηματικά τα όσα έχουν διαρρεύσει στα ΜΜΕ περί δήθεν εκ μέρους του απαιτήσεως χρημάτων από την ασθενή και τον συγγενή της και περί δήθεν παζαριών ως προς το τελικό ποσό πριν ο συγγενής μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα, καθώς επίσης περί δήθεν παράδοσης και παραλαβής οποιουδήποτε χρηματικού ποσού.

Όπως αποδεικνύεται από περισσότερους μάρτυρες και το εισιτήριο νοσηλείας, η ασθενής και ο συγγενής της προσήλθαν με καθυστέρηση σε χρόνο που ιατρός είχε ήδη ξεκινήσει να χειρουργεί άλλους ασθενείς και έτσι δεν είδε στη φάση εκείνη ούτε την ασθενή ούτε τον συγγενή της, με αποτέλεσμα ο μεταξύ τους διάλογος να αποτελεί μύθευμα ή/και προϊόν κακοστημένης σκευωρίας, με στόχο να πληγεί τόσο ο ίδιος ο ιατρός όσο και το ΓΝ Άρτας, στο οποίο εξυπηρετούνται από τον ίδιο χιλιάδες ασθενείς από ολόκληρη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος εδώ και 18 συναπτά έτη.

Η στοχοποίηση του συγκεκριμένου ιατρού και της οφθαλμολογικής κλινικής του ΓΝ Άρτας προκύπτει από επανειλημμένες προσπάθειες σπίλωσης του ονόματός του με ψευδείς καταγγελίες, για τις οποίες έχει πανηγυρικά αθωωθεί ήδη δύο φορές στο παρελθόν, έχοντας τη βεβαιότητα ότι και στην παρούσα υπόθεση θα λάμψει η αλήθεια και θα αποδοθεί Δικαιοσύνη.

Τέλος είναι αναγκαίο να σημειωθεί ότι ο ιατρός έχει υποβάλει μήνυση κατά του καταγγέλλοντος για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση.

Άρτα, 16.10.2026

Με σεβασμό και εκτίμηση

Κωνσταντίνος Δ. Συνοδινός»

Το χρονικό της καταγγελίας που οδήγησε στη σύλληψη του γιατρού

Συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης (15/10), στην Άρτα από αστυνομικούς της αρμόδιας υπηρεσίας, ένας νοσοκομειακός γιατρός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για δωροληψία.

Όπως καταγγέλθηκε, ο κατηγορούμενος γιατρός (οφθαλμίατρος) ζήτησε από συγγενή ασθενούς το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ προκειμένου να προβεί στη διενέργεια ιατρικής πράξης και τελικά συμφωνήθηκε να λάβει το ποσό των 250 ευρώ, λόγω της δηλωθείσας αδυναμίας του συγγενούς να συγκεντρώσει το ζητηθέν ποσό.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της καταγγελίας, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον κατηγορούμενο εντός του νοσοκομείου, ενώ παραλάμβανε από τον συγγενή του ασθενούς το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Τα χρήματα κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στον συγγενή, ενώ ο συλληφθείς νοσοκομειακός γιατρός θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Σε δήλωσή του για το παραπάνω θέμα, ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων) Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε:

«Γιατρός του Νοσοκομείου της Άρτας προσήχθη από αστυνομικούς της Ασφαλείας Άρτας στην αστυνομία, κατηγορούμενος για φερόμενο χρηματισμό. Ο γιατρός βρισκόταν στο νοσοκομείο της πόλης. Αν αποδειχθεί η κατηγορία, να απολυθεί πάραυτα από το σύστημα Υγείας».