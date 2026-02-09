Θλίψη προκάλεσε η είδηση του αιφνίδιου θανάτου της Ευανθίας Αγγελοπούλου, που απεβίωσε σε ηλικία 35 χρόνων, λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της στην Άρτα.

Η πατρινή Νηπιαγωγός, με καταγωγή από την Περιβόλα, είχε μετακομίσει τα τελευταία χρόνια στην Άρτα, απ’ όπου καταγόταν ο γιατρός σύζυγός της, Ιατρός – Πνευμονολόγος Χρυσόστομος Μητσοκάλης, όπου και διέμεναν με την οικογένειά τους.

Η γυναίκα φέρεται να αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και να κατέρρευσε. Διακομίστηκε στο Νοσοκομείο, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να παραμείνει στη ζωή.

Η 35χρονη γυναίκα αφήνει πίσω της δύο παιδιά, ηλικίας τριών χρόνων και δύο εβδομάδων. Άφησε την τελευταία της πνοή μέσα στο σπίτι της στην Άρτα, την ώρα που θήλαζε το βρέφος της το οποίο είχε φέρει στη ζωή πριν από 15 ημέρες. Τότε ξεκίνησε να νιώθει αδιαθεσία και κάλεσε αμέσως τον σύζυγό της και πνευμονολόγο στο επάγγελμα, λέγοντας πως κάτι δεν πηγαίνει καλά. Μέχρι να προλάβει να γυρίσει στο σπίτι τους, η 35χρονη είχε ήδη ξεψυχήσει.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπέστη ανακοπή. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια θανάτου θα καταδείξουν η νεκροψία και η νεκροτομή.

Η κηδεία της και η ταφή της θα γίνουν στην Άρτα. Οι συγγενείς της είναι συντετριμμένοι και περιμένουν απαντήσεις από την Ιατροδικαστική έκθεση.